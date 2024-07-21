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憲法法庭遭潑漆 抗議常客法辦
憲法法庭前天裁准國會改革法案重點暫停執行，遭批憲法法庭獨立已死；昨天有民眾帶著黑色顏料到司法院憲法法庭的看板銜牌潑灑，並在牆面上留下「黑手印」，隨即被警逮捕，此人是抗議常客田山盛國，詢後依毀損及廢棄物清理法送辦。憲法法庭發表聲明，對銜牌遭潑漆一事至感遺憾並予以譴責。
憲法法庭聲明，國會改革案法案目前係依當事人聲請作成部分准許、部分駁回的暫時處分裁定，並非終局判決，關於本案受理審查標的違憲與否的具體認定，並非暫時處分裁定所能處理，後續將八月六日進行言詞辯論程序，聽取各聲請人、相關機關就違憲與否論述攻防，並參考相關領域專家學者與法庭之友提供的多元意見，作成最終判斷。
田山盛國昨天下午攜帶瓶裝黑色顏料到司法院，朝憲法法庭銜牌潑灑，不僅在牆面上留下黑手印，還在銜牌上手寫「ＤＰＰ」、「性侵」等字。
田山盛國自稱從事居家照顧服務工作，他曾因不滿ＮＣＣ處理中天電視台換照案，恐嚇ＮＣＣ委員，在ＮＣＣ旗幟噴漆。也曾擅闖北檢禁區，懸掛民進黨的黨旗，對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案」。
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