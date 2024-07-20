暫時處分後攻防 黃國昌：依舊法仍可邀總統國情報告

憲法法庭裁准暫時處分，外界關注是否影響總統國情報告。民眾黨團總召黃國昌表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告，並呼籲總統賴清德別躲在大法官背後逃避選舉承諾。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭昨天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

黃國昌今天受訪表示，雖然對憲法法庭裁定遺憾，但也不意外，為配合民進黨政府四箭齊發，憲法法庭從一開始就踐踏法律程序，連民進黨發言人吳崢都能精準預告憲法法庭會在19日裁定；依照憲法訴訟法，在裁判出爐前都應該保密，到底吳崢如何取得資訊，民進黨應出面說清楚。

黃國昌表示，最讓人驚訝的是，憲法法庭裁定否認立法院可享有調查權，這推翻大法官釋字585號，且裁定中沒顯示主筆的大法官是誰，跟過去憲法法庭作法完全不同，難道顯示主筆會令人尷尬嗎，「手持天秤跟寶劍的正義女神為何蒙上雙眼？」

黃國昌也說，他們作為立法院代表，曾主張憲法法庭根本不該受理釋憲聲請，甚至不符做暫時處分要件，但昨天憲法法庭裁定對此隻字未提，彷彿是裁定早就寫好、先射箭再畫靶。

媒體詢問是否對釋憲宣判不樂觀，黃國昌表示，他們心存善念、盡力而為，接下來的言詞辯論依然會直道而行，大法官不要再迴避問題，但釋憲判決出爐前，他不會預設結果。

立法院之前決議要求總統賴清德至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委的問題，在野黨也相繼依照新版國會職權法案成立調查小組。媒體追問，暫時處分裁定後是否6個月內都不能進行。

黃國昌表示，有關總統國情報告，被凍結的條文也只有新修正的立法院職權行使法第15條之4，依照舊法，立法院仍可邀請總統來國情報告，立委提出問題後經總統同意後，總統仍可補充陳述。

黃國昌強調，這就考驗賴總統是否要履行選舉時的承諾，難不成賴總統要躲在大法官背後逃避承諾嗎。

媒體也問，有7位大法官將於10月卸任，是否認為憲法法庭趕進度宣判。黃國昌說，他不會做此預測，但要提醒賴總統，提名大法官是總統的憲法義務，趕快提出人選送到立法院審查，別想故意拖延到10月才想趕鴨子上架。