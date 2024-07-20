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總統國情報告 免即問即答

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

國會改革法案六大部分條文昨被憲法法庭裁定凍結，意味賴總統可免於赴立法院「即問即答」國情報告，而鏡電視、進口蛋調查小組也暫時喪失調查權，農業部前部長陳吉仲可以拒絕出席聽證會或接受質詢、作證，僅有「調閱權」的小組功能恐停擺。

立法院日前通過藍白黨團提的「邀請總統進行國情報告」修正動議，決議邀請賴清德就國家大政方針作國情報告，並應依法回答立委問題。

歷經廿四天審理，憲法法庭裁准暫時處分。不過，憲法法庭昨僅裁准暫停適用立職法第十五條之四規定，並無凍結同法第十五條之二，立法院可依同法第十五條之二邀請賴清德赴國情報告。然而，賴清德無須「依序即時回答立委口頭提問」、「應於七日內回覆書面問題」。

憲法法庭裁准暫停適用立職法關於調查委員會與調查專案小組「行使調查權」、「聽政權」部分，無論鏡電視、超思蛋等調查小組，僅有「機關文件調閱權」，但皆不得要求案件相關人員出席提供證言、接受詢答，也不能要求機關外的法人、團體或社會有關係人士一定得提供資料。意即陳吉仲等人可以暫時拒絕接受調查，也不必出席聽證會，並能拒絕提供資料和檔案。

國情報告 憲法法庭 賴清德

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