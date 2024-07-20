合憲或違憲 仍將逐條討論

憲法法庭昨從六大部分檢視立法院通過的國會改革新法，凍結有「急迫危險」的十二條全部或部分條文，放生卅二條讓立院可行使，但本案言詞辯論後，哪些合憲、哪些違憲還在未定之天。

民進黨的聲請釋憲的七項理由分別是憲法未建構國會優位憲政體制、立法有重大瑕疵，以及國情報告、藐視國會罪、人事同意權、調查權、聽證權分別牴觸權力分立原則，並侵害人民隱私、正當法律程序等，從憲法法庭的裁定來看，似乎相當「符合」聲請人的主張，引來「照抄執政黨論點」的批評。

就實務上來看，即便大法官認為條文因立法有瑕疵而違憲，國民黨、民眾黨只要再合作讓立法院職權行使法、刑法藐視國會罪「好好地走完程序」，執政黨仍會聲請釋憲，法界人士認為即便程序出現問題，憲法法庭還是會針對實質問題逐一論述，不太可能將球原封不動踢回。

大法官蔡彩貞、張瓊文對立職法反質詢、人事同意權、調查權關於罰鍰部分及刑法藐視國會罪刑罰，和多數大法官立場不同。兩人認為，罰鍰不屬於難以回復的損害，立職法也明文規定可循行政訴訟救濟，無急迫必要性。

兩人也認為刑法藐視國會罪是處罰公務員在立法院聽證或質詢時的虛偽陳述，多數意見裁准暫停適用，無非是昭告外界，往後只要聲請法規範違憲審查，皆可以先聲請暫時處分，給予聲請人拖延裁判執行的機會，加重司法負荷。