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「崢」預言家？吳崢曝暫時處分出爐時間掀爭議 律師秒破解：不難猜

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨發言人吳崢今日於採訪時稱，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來，就是暫時處分」，遭到部分民眾質疑。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今日於採訪時稱，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來，就是暫時處分」，遭到部分民眾質疑。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今（19）日針對國會改革相關法案，4機關聲請的暫時處分裁准，特別的是，該結果出爐的時間，竟與民進黨發言人吳崢採訪時說的內容相同，引起外界質疑。對此，律師林智群在臉書解釋「神準預測」的背後原因，並坦言「其實不難猜」。

民進黨發言人吳崢今日於採訪時稱，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來，就是暫時處分」，遭到部分民眾質疑，為何民進黨能事先知道公布暫時處分結果的時間。國民黨智庫副執行長凌濤更表示，吳崢完全證實，民進黨高官可以囂張跋扈、恣意妄為至此？執政黨自己摧毀了台灣民主；國民黨立委王鴻薇則發文怒批，民進黨發言人吳崢所言完全命中，「既然民進（黨）這麼放得開，完全不演了，就不要怪大家看扁了大法官」。

對此，林智群表示，大法官兩個禮拜開會一次，開會時間通常在星期五，而法界長期以來有一個奇怪的習慣，「就是重大案件，通常會選在星期五下午宣布」，先前大法官宣告通姦罪違憲，就是在星期五下午。

林智群說明，暫時處分有急迫性，不可能拖時間，「不是這個星期五出來，就是下週五出來，很好猜」。

面對外界猜測，吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗，所做的推測，請勿扭曲解讀。而民進黨桃園市前議員王浩宇則發文稱，憲法法庭通常在禮拜五公布，「所以本來就是今天，任何人都知道」。

吳崢 大法官 林智群 釋憲

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