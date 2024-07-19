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藐視國會罪暫停適用 憲法法庭：重大不利益難回復

中央社／ 台北19日電

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天裁定刑法「藐視國會罪」暫停適用。憲法法庭認為，藐視國會罪是職權行使法第25條的處罰規定，若未一併暫停適用，將有難以回復的重大不利益。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭今天裁定，立法院職權行使法有關「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及刑法「藐視國會罪」等規定在本裁定公告之日（7月19日）起，暫時停止適用。

刑法增訂「藐視國會罪」部分，公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

對此，憲法法庭指出，本條文為刑法中首度以公務員於立法院聽證或受質詢時的表意行為，作為犯罪行為予以處罰的規定，是配合立法院職權行使法第25條的處罰規定。

憲法法庭認為，考量立法院職權行使法第25條經宣告暫停適用，本條刑罰規定若未一併暫停適用，任何人均得為犯罪告發，檢察機關即應依法處理，使被告發人將因本條刑罰規定而受犯罪追訴，蒙受難以回復的程序性重大不利益。

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