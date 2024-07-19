國會職權修法暫時處分裁准 吳思瑤：尊重憲法法庭
針對國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天裁准暫時處分。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，尊重憲法法庭的裁定，民進黨團會全力準備8月6日有關本案的言詞辯論，也呼籲在野黨不要詆毀大法官。
國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。
對此，國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，憲法法庭針對國會調查權修法做出暫時處分的判決，只印證了一件事，司法自主獨立已死，做為國家憲法最後一道防線的大法官們自甘淪為民進黨政府，府院黨的「打手」。
吳思瑤接受媒體訪問指出，尊重憲法法庭對於暫時處分的裁定，而從暫時處分的裁定來判斷，國會擴權法案的爭議之處，有涉及違憲之虞。
吳思瑤說，民進黨團現在最重要的工作，還是要全力準備8月6日憲法法庭就國會職權修法釋憲案進行的言詞辯論，也呼籲在野黨要尊重憲法法庭、尊重憲法精神，不要對大法官有所詆毀。
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