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反國會濫權 民進黨高市黨部辦11場宣講

中央社／ 高雄12日電

民進黨高雄市黨部於明天起將舉辦11場「反濫權護民主」宣講，市黨部主委黃文益今天表示，活動請到前聯電董事長曹興誠出席，希望民眾可了解第一手資訊，「也讓藍、白立委聽見人民怒火」。

黃文益今天在市黨部舉辦記者會，高雄市議員李喬如、鄭孟洳、張漢忠、黃秋媖等出席響應，眾人手持愛的小手戳破象徵濫權的氣球。黃文益宣布，高雄市黨部自本週末起展開第2波「反濫權護民主」宣講，希望透過宣講讓人民了解第一手資訊，盼宣講全台遍地開花。

黃文益說，自憲法法庭辯論後，藍白主張明顯違背憲法，民眾漸漸看清藍、白論述的荒謬，國民黨、民眾黨立委致力於個人權力膨脹，讓人民非常惶恐，許多人質疑現在立法院推動法案是為擴權還是為改革。

黃文益認為，民進黨必須與人民站在一起，民進黨黨公職也有責任告訴人民，現在藍白在立法院就是藉「國會改革」之名，行濫權之實。

李喬如說，人民都看到國民黨、民眾黨想以立法權干預司法權的行徑，這是非常嚴重且消滅民主的行徑；在接下來宣講場上，將會向市民傳達，藍白立委在立法院的表現將如何影響市民生活，並希望高雄市民一起監督假改革之名行侵犯司法權的行為。

鄭孟洳表示，這次舉辦的宣講，不只談藍白擴權，更談國會亂象，像藍白藉修法提高罷免門檻，或藉修法恢復黨產等「民主倒退」法案，希望透過宣講說明，讓民眾了解民進黨訴求。

黃秋媖說，服務處接到不少新住民打來詢問相關問題，新住民也很關心國會擴權是否影響自己的權益。張漢忠強調，高雄市黨部與民代都非常重視「反濫權護民主」宣講活動，希望宣講讓市民更了解「反擴權護民主」意涵。

濫權 藍白 高雄市

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