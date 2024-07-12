國會改革法案釋憲 藍白陣營策略遭質疑

憲法法庭日前針對國會改革法案釋憲案召開準備程序庭，初步顯示對綠營有利、對藍白陣營不利。這個現象不讓人意外，讓人意外的是藍白陣營明知如此，為何卻又進入陷阱？難道一點策略也沒有嗎？

推動國會改革法案，是藍白陣營合作爭取的結果，經過在立法院的劇烈衝突，終於通過修法，這是藍白陣營的艱苦勝利。

綠營會提覆議、如果失敗再提釋憲，這都是必然的發展。目前的大法官都是在前總統蔡英文任內提名，立場可能會偏綠，外界之前就有猜測。正因如此，走上釋憲，顯然對於國會改革法案非常不利。

許多藍白陣營人士都認為大法官已有特定立場。這也是為什麼先前國民黨立法委員翁曉玲提案修改憲法訴訟法的規定。翁曉玲本身就是法學博士，丈夫是曾經擔任大法官的陳春生教授，夫妻都熟悉大法官的運作，所以提出高明的解決之道，在立法院修法明確大法官的人數，並且憲法法庭判決應有過半以上大法官共同決定。如此一來，可以有效避免大法官釋憲的偏袒。

既然如此，先前為什麼沒有通過國民黨立法委員翁曉玲提案修改憲法訴訟法的規定？據了解，這是因為民眾黨不同意，甚至傾向反對，因此即使國民黨同意在立法院也無法過半數。

藍白合作，通過國會改革法案的立法，但是卻在後續的釋憲這場戰役不再合作，讓國會改革方案可能會功虧一簣，到底藍白陣營的策略是什麼，讓人不免質疑。

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