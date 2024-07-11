綠委審刑法追打國會改革 藍酸質詢太離題

「今天討論的是《刑法》修正案，怎麼有立委還在提國會改革？」國民黨立委吳宗憲11日在質詢時批評民進黨立委吳思瑤，不討論本日協商法案就算了，還引用錯誤觀念。他說自己過去主張訴訟「武器不平等」，是因為國會改革聲請釋憲的4個機關訴訟標的不同，認為憲法法庭不應該一併處理。

強調釋憲正當性

立法院司法及法制委員會11日審查中華民國《刑法》部分條文修正草案，吳思瑤上台先請法務部次長徐錫祥備詢，之後就開始談論有關國會改革法案的內容。她強調，藍白批評憲法法庭暫時處分的程序不完備，但這次是首次為了暫時處分而開庭，憲法法庭願意開庭已經代表對立法院的尊重。

吳思瑤也說，藍白通過國會擴權法案，破壞憲政秩序，且在大法官尚未審理前就「抹綠」大法官，民眾黨立委黃國昌甚至在書狀中提到「大法官不應該以特定政黨的利益作為考量」為題，但大法官特定開庭，還在訴訟中不斷問問題給藍白機會回答，藍白立委卻說自己準備不充足、武器不對等，「他們在2、3月提案時，就應該要有違憲可能的準備了，」吳思瑤說。

棄保潛逃減少通緝犯

吳思瑤質詢完後輪到國民黨立委吳宗憲，他先詢問法務部是否要制定《棄保潛逃罪》，並列舉說台灣有5萬多通緝犯，有一半是因為執行刑罰或審判前跑掉，去年1到8月就有8百多位通緝犯，且我國交保金額較其他國家低，經濟犯罪尤期容易潛逃，呼籲要增修《棄保潛逃罪》。

對此，徐錫祥表示，法務部會透過科技監控，減少犯罪潛逃機率，但吳宗憲質疑，去年共採購1千多套監控設備，今年卻只使用22套，對犯人的監控依舊不足；另外，法務部希望透過註銷護照，讓躲在國外的通緝犯能夠返國自首，但至今註銷326人護照卻無人返回，盼法務部能檢討。徐錫祥表示科技監控會檢討，但是否要制定《棄保潛逃罪》還要評估。

藍委批綠委法盲

吳宗憲話鋒一轉，對徐錫祥抱怨說，他主張武器不對等（國會改革）是從訴訟標的來看，由於總統府（國情報告）、行政院（藐視國會）、民進黨團（聽證權）與監察院（調查權）的法律訴訟標的不同，不應該併案審查，並由12個律師對上3個律師，而且訴訟人在開庭時本來就可以對法院提要求，他也批評吳思瑤不只觀念錯誤，還離題質詢。

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