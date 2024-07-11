藍轟12打3武器不對等 綠稱提問對決切中要害

憲法法庭昨邀請聲請人及立法院就暫時處分陳述意見。國民黨立委吳宗憲表示，憲法法庭對於「被告方」立法院明顯不夠友善，只給立院三天時間請律師，時間太過倉促。

民眾黨立委黃國昌也說，聲請人的聲請書要送達給相對人，應當受到憲法保障的「聽審請求權」，憲法法庭都沒辦法保障。

民進黨立委吳思瑤則認為，大法官提問直球對決、切中要害，更打臉黃國昌「以問答問」。

針對昨天準備程序庭，國民黨立委翁曉玲表示，憲法法庭沒有給予充足時間準備，七月三日通知，七月十日便要開庭，完全沒有考量立法院需要黨團協商及處理眾多程序，未給予充足時間準備；「武器不對等」也是此次開庭一大問題，立院只有三名律師，但是聲請方因為有總統府、行政院、監察院、民進黨團，共派出十二名律師，根本就是一場「十二打三」的戰役。