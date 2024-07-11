聚焦總統國情報告 雙方激辯

國會改革法案釋憲戰開打，憲法法庭昨行暫時處分準備程序，大法官提問聚焦總統赴立法院國情報告、行政院覆議失敗能否聲請法規範憲法審查等議題，關係機關立法院代表與聲請方、行政院訴訟代理人激辯，立委黃國昌直指若總統拒到國會，「立法院什麼也不能幹」。

大法官尤伯祥指出，憲法法庭判決之前，若總統拒絕到立法院國情報告，立院是否會以人事提名權審查反制，此攸關大法官考量有無符合暫時處分的「急迫必要性」。

黃國昌說，無論立院職權行使法修法與否，立院皆可邀請總統，但目前尚未發出邀請，賴總統也未對此發言，他無從得知賴是否會到立院報告，且賴赴立院會發生何事，須由黨團協商決定，現今也不知如何邀請、賴來了要說什麼，並澄清法案從未規定總統須「即問即答」，且總統若不來，「立法院什麼也不能幹」。

大法官呂太郎提問，立院說明依照現行憲法規定，行政院覆議不成功也只能接受，是否代表政院覆議失敗又認為法律違憲，也不能聲請法規範憲法審查，其法理、理由為何？尤伯祥也指出，所有國家權力機關皆有遵守憲法的義務，若覆議失敗而不能釋憲，政院只能執行機關認為違憲的法律，是否憲法有「國會優位」、立法權比行政權大的規定？

立院訴訟代理人林石猛指出，根據釋字第四一九號解釋，政院只能接受，若個案認為違憲、權利受侵害，則依憲法訴訟救濟途徑，而非最高行政機關覆議案被民意淘汰，還可以聲請釋憲，明顯不符合憲法明文規定，憲法法庭不該事先預估風險。