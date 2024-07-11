國會改革法暫時處分案 藍白質疑急開庭違程序正義

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院認為國會改革法案違憲，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭昨就暫時處分行準備程序，雙方唇槍舌戰三小時。藍白出庭先質疑程序正義，聲請機關認為法案擴權會造成不可回復的後果。

關係機關立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌代表出庭。黃國昌質疑，憲法法庭未將聲請書送達立法院，他得主動聲請閱卷才看到書狀，未保障當事人聽審請求權。他主張，暫時處分需有急迫性，如今沒有任何人權利受侵害，憲法法庭卻急忙開庭，不符正當法律程序，「大法官不該成為特定政黨守護神」。

黃國昌認為，除民進黨團聲請案受理外，行政院等三機關聲請案是否受理及憲法法庭何時評決、透過何種程序受理，「我們完全不知道」。吳宗憲表示，憲法法庭上周五發通知書，立院本周一決定人選，本月九日閱卷、十日開庭，未給當事人充分時間準備，對立院就審期間不利益，期盼大法官給予立院程序保障。

吳宗憲說，現今行政及立法失衡，疫苗、雞蛋、快篩、光電案究竟有多少人身亡？賠償金額多寡？立委無法調查，憲法法庭不應受理暫時處分。翁曉玲認為，條文二讀時，民進黨立委從反對改為支持，與多數立委相同，自己通過的法案卻聲請釋憲，民進黨團聲請不合法。

國民黨團認為，國會改革相關修法雖已生效，但子法配套規定尚未完成，沒有職權發動的急迫性問題。

聲請人、民進黨立法院團出席代表為立委鍾佳濱（左起）、吳思瑤及總召柯建銘。記者杜建重／攝影

聲請人、民進黨團出席代表為總召柯建銘、立委吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院訴訟代理人為教授陳信安、律師李荃和與賴秉詳；總統則由洪偉勝擔任訴訟代理人；監察院由秘書長李俊俋出席，訴訟代理人為李元德。

民進黨團認為，修法前，國民黨團總召傅崐萁曾說「讓民進黨找不到人當部會首長」，可見多數黨想透過修法癱瘓政府正常運作，可預期有難以回復的重大損害。

總統方面的聲請主張，除國情報告外，就立法院職權行使法關於人事同意權的規定而言，如不作暫時處分，可能容許立院不行使同意權，考試院長、副院長、考試委員皆過不了，導致國家考試無法順利舉行，洪偉勝指出，國會改革法案二、三讀以舉手、無記名方式計票，違反公開透明原則。

李荃和質疑，立院應行使的人事同意權，認為邀集第三人參與審查違反民主政治，使被審查人承擔更不利的法律效果，無限期反覆審查癱瘓行政人事核心，並以立委馬文君質詢漢光演習國防機密，質詢內容被中國媒體援引報導，假設立委質詢涉及國防機密、行政特權，都有不可回復的後果。