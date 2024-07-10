快訊

台積ADR＋輝達帶頭衝！美股早盤3大指數攻高 市場加碼作多美債

鄭文燦案卷宗晚上8時送回桃院 最快周四開聲押庭

三星新品來了！Galaxy Z Fold6變薄、Galaxy Buds3系列蘋果味濃、智慧手錶續航達100小時

問反質詢定義黃國昌未回答 大法官要求書面答覆

中央社／ 台北10日電

憲法法庭今天就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭。大法官尤伯祥問民眾黨立委黃國昌有關反質詢定義，由於黃國昌發言時間太長被審判長提醒，並未回答，尤伯祥要求書面答覆。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭下午針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

大法官詢答階段，大法官尤伯祥詢問，媒體報導民眾黨團要邀請總統到立法院做國情報告，如果立法院會通過這個提案，而總統認為有違憲疑慮，在憲法法庭判決前拒絕邀請，或報告後立刻離開，立法院要如何回應。

另外，尤伯祥問黃國昌，黃的答辯書主張質詢並未違反明確性原則，所以反質詢也不會違反明確性原則，這樣的陳述在他看起來是「以問答問」。

尤伯祥提到，台灣不是內閣制，立委不可能是政策的制定或執行者，立法院職權行使法及議事規則也沒有行政官員去質詢立委的環節，那麼「反質詢」如何發生？如果不可能發生這種反質詢，幹嘛訂這個規定？他越看越不太懂。

黃國昌表示，總統國情報告制度不是立法院這次創設的，憲法增修條文中已有規範，依照修正前總統立委職權行使法，不管是立院邀請總統或總統自己要來須經立院同意。至於立法院邀請總統不來該怎麼辦，黃國昌說，「總統不來，立法院什麼事也不能幹」。

尤伯祥詢問是否會以杯葛人事權反制，黃國昌表示，目前提名NCC委員，即使現在的行政院院長不願意背書，台灣民眾黨黨團也表示只要行政院長說基於行政一體、責任政治幫4個人背書，民眾黨團馬上支持實質審查。

尤伯祥詢問詢問黃國昌「反質詢」部分，不過，黃國昌在審判長許宗力提醒發言的時間太長並未回答，尤伯祥說，請黃國昌會後以書面方式回覆。（編輯：李淑華）

反質詢 司法院 國會職權修法 大法官 尤伯祥 憲法法庭 立法院職權行使法 黃國昌

延伸閱讀

國情報告即問即答？黃國昌：無此事

國會改革暫時處分大戰3小時 黃國昌再批憲法法庭未保障聽審請求權

大法官尤伯祥問若總統拒到立院？黃國昌「坦承什麼也不能幹」

政院駁卓榮泰經手鄭文燦涉貪案 黃國昌嗆可笑無比

相關新聞

大法官尤伯祥問若總統拒到立院？黃國昌「坦承什麼也不能幹」

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院認為立法院職權行使法、刑法藐視國會罪擴權，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭今...

國會職權修法暫時處分開庭 翁曉玲：未說明急迫性

國會職權修法生效，民進黨立院黨團等4機關聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天就暫時處分行準備程序，立院代表翁曉玲說，聲請方未...

國情報告即問即答？黃國昌：無此事

「國情報告『依序即時回答』，不是要總統賴清德每個立委問完就要回答，需要經過黨團協商決定！」民眾黨立委黃國昌10日在憲法法庭中指出，立法院並未要求總統面對立委詢問時馬上回答；但總統府訴訟代理律師洪偉勝認

國會改革暫時處分激戰3小時 柯建銘批「藍白」公然在法庭說謊

民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院認為立法院職權行使法、刑法藐視國會罪擴權，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法...

國會改革暫時處分大戰3小時 黃國昌再批憲法法庭未保障聽審請求權

民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院認為立法院職權行使法、刑法藐視國會罪擴權，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法...

國會職權修法暫時處分開庭 藍綠白充分準備互別苗頭

針對國會職權修法暫時處分，憲法法庭今天邀兩造陳述意見，藍綠白立委會前受訪互別苗頭，均表示充分準備。民眾黨立委黃國昌說會全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。