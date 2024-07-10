大法官問藐視國會罪損害 黃國昌說法遭聲請人反駁

國會職權修法生效，民進黨立院黨團等4機關聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天開準備程序庭。大法官詢問藐視國會罪所生損害，黃國昌說沒有；聲請人反駁，須預想可能的損害。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決。總統6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭今天針對4機關聲請暫時處分部分行準備程序，針對必要性及範圍，聽取聲請人及指定機關立法院陳述意見。

大法官朱富美詢問，公務員未來受國會聽證調查，若虛偽陳述，以刑法藐視國會罪論處，此部分有無急迫、損害，且現行刑法偽證罪有類似規定，但偽證罪有可特定的範圍，藐視國會罪是否有不明確的疑慮，而必須做暫時處分。

立法院機關代表人、台灣民眾黨立委黃國昌說，刑法藐視國會罪未違反法律明確性，與現行美國、德國法律規範相比，台灣法律要件明確、適用範圍較窄、法律效果較細，提供真實資訊讓立法者做決策，是非常重要的公益。

黃國昌也說，受調查者若在國會面前說謊，往後必須負起刑責，至於聲請人幻想出來的危險、急迫性，目前為止沒有，沒有任何人於任何特定程序在立法院受到壓迫、危害。

行政院訴訟代理人律師陳鵬光則指出，所謂避免造成難以回復的損害，也就是要避免實際損害發生前，要先預想可能的損害，並非等到實際損害發生後，才去談論後續救濟問題。

陳鵬光也說，透過強制手段做為武器，使政府人員受調查時承受壓力，可能洩漏應秘密之事項，也會造成不可回復的損害，因此不能看單一條文法律效果，而是必須擴大結合來看，這整套規定即有暫時處分必要。