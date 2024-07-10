國會職權修法暫時處分開庭 藍綠白庭後隔空叫陣

憲法法庭今天審國會職權修法暫時處分案，與會立委庭後隔空叫陣。國民黨立委吳宗憲籲程序保障；民眾黨立委黃國昌遺憾聲請方用虛無飄渺的理由；民進黨立委柯建銘說，藍白說謊。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午2時進行準備程序，邀請聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見。

立法院機關代表部分，由國民黨立委翁曉玲、吳宗憲及台灣民眾黨立委黃國昌擔任。民進黨立法院黨團總召柯建銘與黨團成員到場旁聽。

黃國昌庭後受訪表示，從一開始他就提出程序上的質疑，既然是憲法法庭，一定要談正當法律程序，但憲法法庭對於依照憲法訴訟法第17條，要把聲請人的聲請書送達給相對人，如此受憲法所保障的聽審請求權，竟然都沒有辦法保障。

黃國昌指出，審判長居然要他們自己上網就可以下載聲請書，但這並不是當事人的聽審請求權，相信大三有上過訴訟法的學生都應該知道，這是不同層次的事情，而且聲請方到今天為止，還是繼續用虛無飄渺的理由，聲請憲法法庭做法規範違憲解釋，但根本就不符合受理要件，應該不受理。

吳宗憲受訪表示，5日收到通知後，8日就要確定人選、10日開庭，這在就審期間上是非常不利益的，不理解憲法法庭為何不給當事人足夠的時間做準備，甚至9日才可以閱卷。

吳宗憲指出，希望大法官能站在憲法的高度，做法律跟憲政衝突上的解釋，也能給他們足夠的程序保障，有時間準備。此外，4個機關各請3位律師，因此有12位律師，但「我們只能請3位律師協助」，還是希望大法官注重程序保障。

柯建銘說，憲法法庭是直播的，全國民眾看得很清楚，藍白陣營不管是律師還是其委任的律師，在法庭說謊，例如對方說立法程序完整，但過程中根本是沒收協商、沒收討論。

柯建銘指出，在大法官做出暫時處分的裁定前，藍白私設刑堂，做政治對立與抗爭，不站在法理上來談，而且藍白說行政院覆議輸了後就不能釋憲，請問有這樣的法理嗎。

柯建銘表示，整場旁聽下來，讓人感覺國家有2部憲法嗎，總的來說，藍白看起來詞窮、完全藐視憲法，對於今天的暫時處分，「我們團隊講得很清楚，我們很有信心，對於大法官也有信心」。