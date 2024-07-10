國會職權修法暫時處分開庭 藍綠白充分準備互別苗頭

針對國會職權修法暫時處分，憲法法庭今天邀兩造陳述意見，藍綠白立委會前受訪互別苗頭，均表示充分準備。民眾黨立委黃國昌說會全力以赴。民進黨立委柯建銘指出，會據理力爭，尊重大法官。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午2時進行準備程序，邀請聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見。

立法院機關代表部分，國民黨團訴訟代理人推薦東吳大學法律學系專任教授陳清秀、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美，立法院機關代表人部分推薦國民黨立委翁曉玲、吳宗憲。民眾黨團則推派律師林石猛擔任訴訟代理人，並推派黨團總召黃國昌擔任機關代表。

翁曉玲會前接受媒體聯訪指出，憲法法庭這次給予很多不符合過去常理的作法，例如在很急速的情況下通知要開準備庭，沒有讓人有充足時間做準備，她會向憲法法庭表達抗議。

翁曉玲指出，為了要做足充分準備，她大概2天都沒有什麼睡覺，「只睡3小時吧」，而且要對抗的是其他4機關、總共12名律師的圍剿，壓力很大。

此外，國會職權修法釋憲案期間，翁曉玲以有偏頗之虞，聲請司法院長兼憲法法庭審判長許宗力與大法官許志雄迴避，憲法法庭9日駁回。翁曉玲說，她8日下午委託律師送件，但是很可惜，不到24小時就被駁回，這跟過去憲法法庭的作法有很大的不同，他們也應該要迴避，才能做比較客觀中立的裁判。

黃國昌說，該做的準備會全力以赴，但憲法法庭開法規範違憲審查這麼重要的庭，是否有符合正當法律程序的要求，相信社會、公民心裡有一把尺。

柯建銘表示，今天是憲法訴訟法開始以來，民進黨團第一次走上憲法法庭，特別的是，有4個機關提出釋憲同時也聲請暫時處分，「我們只有一部憲法」，民進黨團跟訴訟代理人、4機關都準備充分，「我們會據理力爭」，也會尊重大法官。

媒體追問，藍白質疑行政院覆議失敗後還提釋憲，根本是違憲。柯建銘指出，現在已經在這裡，還講這種毫無憲政常識的話，他們會自食惡果。