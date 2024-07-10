綠籲藍勿對大法官職權說三道四 釋憲案會做足準備

國民黨立委翁曉玲聲請大法官許宗力、許志雄迴避釋憲案，憲法法庭9日駁回。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，尊重憲法法庭的處置，而且國民黨不用怕成這個樣子，急著對大法官行使職權來說三道四，或是打一些不必要的預防針。

此外，國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午2時進行準備程序，邀請聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見。吳思瑤說明，民進黨團會做足準備，「我們不害怕，也不會有任何預設立場」。

國會職權修法釋憲案期間，立法院代表翁曉玲以有偏頗之虞，聲請司法院長兼憲法法庭審判長許宗力與大法官許志雄迴避，憲法法庭9日駁回。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人今天召開記者會，媒體詢問，藍營聲請許宗力、許志雄迴避釋憲案遭駁回，黨團有何看法。

吳思瑤說明，針對迴避的規定，憲法訴訟法第9條、第10條有清楚規範，憲法法庭認為迴避的理由不成立，尊重其處置。

吳思瑤表示，國民黨不用怕成這個樣子，急著對大法官行使職權來說三道四，或是打一些不必要的預防針，意圖要在媒體上帶風向，似乎大法官跟民進黨交情匪淺等，這都是在侵害大法官的職權行使及傷害司法院的聲譽，這種基於心虛害怕而進行的政治操作，不應當繼續發生。