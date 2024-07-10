國會職權修法暫時處分 憲法法庭邀兩造陳述意見

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午2時進行準備程序，邀請聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、賴總統、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭預計下午2時至4時，針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

4個聲請機關將派代表及訴訟代理人出庭，其中民進黨立法院黨團出席代表為立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院機關代表不到庭，訴訟代理人為教授陳信安、律師李荃和與賴秉詳；總統不到庭，由律師洪偉勝擔任訴訟代理人；監察院由秘書長李俊俋出席，訴訟代理人為李元德。

立法院機關代表部分，國民黨團訴訟代理人推薦東吳大學法律學系專任教授陳清秀、開南大學法律學系兼任副教授仉桂美，立法院機關代表人部分推薦立委翁曉玲、吳宗憲。民眾黨團則推派律師林石猛擔任訴訟代理人，並推派黨團總召黃國昌擔任機關代表。

憲法法庭日前公布爭點題綱，包括113年6月24日修正公布之立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，及同日公布之刑法第141條之1，其立法程序是否有明顯重大瑕疵。

另外，立法院職權行使法下列條文之規定，是否違憲，（一）總統國情報告部分：第15條之1、第15條之2、第15條之4。（二）質詢部分：第25條。（三）同意權行使部分：第29條、第29條之1、第30條、第30條之1、第31條。（四）調查權部分：第45條、第46條、第46條之1、第46條之2、第47條、第48條、第50條之1、第50條之2、第51條、第53條之1第2項。（五）聽證會部分：第59條之1至第59條之9。（六）其他受理部分。刑法第141條之1規定，是否違憲。