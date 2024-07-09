國會職權修法暫時處分明攻防 立院調查小組料成焦點

憲法法庭將於10日開庭討論國會職權修法暫時處分案，知情人士指出，可預見各機關代表必定會針對暫時處分的要件進行攻防，像是立院近期依照新法成立的調查小組是否已構成相當的急迫性等，相信會是攻防焦點之一。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

司法院預計10日下午2時，針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。司法院今天指出，4聲請機關共派12人出庭，其中民進黨立法院黨團派代表3人、訴訟代理人3人，行政院及總統機關代表不到庭，由訴訟代理人出庭。

知情人士表示，可預見各機關代表明天必定會針對暫時處分的要件進行攻防，包括憲法第43條第1項規定中，「避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害」、「急迫必要性」、「無其他手段可資防免」等要件據理力爭。

知情人士說，尤其是立法院預計或已經依新法成立的調查小組，包括已成立的「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」以及11日擬成立的「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，是否已構成相當的急迫性、若行使職權是否將造成無可回復的損害、有無其他手段可防免權力分立的憲法架構被挖空，應該都會是攻防重點。

此外，知情人士也指出，監察院的調查權是否與立法院的調閱權因為此新法產生衝突，可預見也是攻防焦點之一。