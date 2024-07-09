快訊

傳近日才爆爭吵！新北三重女身中數刀不治 丈夫與幼兒不知去向

捲桃色醜聞宣布暫別演藝圈 江坤俊再喊「絕無性騷」96字聲明曝光

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

國會職權修法暫時處分明攻防 立院調查小組料成焦點

中央社／ 台北9日電
憲法法庭明天將就國會改革法案暫時處分行準備程序。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭明天將就國會改革法案暫時處分行準備程序。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭將於10日開庭討論國會職權修法暫時處分案，知情人士指出，可預見各機關代表必定會針對暫時處分的要件進行攻防，像是立院近期依照新法成立的調查小組是否已構成相當的急迫性等，相信會是攻防焦點之一。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

司法院預計10日下午2時，針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。司法院今天指出，4聲請機關共派12人出庭，其中民進黨立法院黨團派代表3人、訴訟代理人3人，行政院及總統機關代表不到庭，由訴訟代理人出庭。

知情人士表示，可預見各機關代表明天必定會針對暫時處分的要件進行攻防，包括憲法第43條第1項規定中，「避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害」、「急迫必要性」、「無其他手段可資防免」等要件據理力爭。

知情人士說，尤其是立法院預計或已經依新法成立的調查小組，包括已成立的「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」以及11日擬成立的「進口雞蛋執行情形調查專案小組」，是否已構成相當的急迫性、若行使職權是否將造成無可回復的損害、有無其他手段可防免權力分立的憲法架構被挖空，應該都會是攻防重點。

此外，知情人士也指出，監察院的調查權是否與立法院的調閱權因為此新法產生衝突，可預見也是攻防焦點之一。

國會改革 憲法法庭 釋憲

延伸閱讀

影╱「選罷法」修正案讓全國會空轉 黃珊珊：立院不是全武行

憲法法庭明審暫時處分 4聲請機關12名代表名單出爐

國會改革釋憲案接連寄開庭通知書 憲法法庭書記廳4點澄清說明

憲法法庭10日開庭 藍推「2立委」任立院機關代表：具司法專業

相關新聞

立院聲請大法官許宗力、許志雄迴避釋憲 被指「意見主觀」遭駁

憲法法庭明將就民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請國會改革法暫時處分行準備程序，但相關機關立法院聲請大法官許宗力、...

國會職權修法暫時處分明攻防 立院調查小組料成焦點

憲法法庭將於10日開庭討論國會職權修法暫時處分案，知情人士指出，可預見各機關代表必定會針對暫時處分的要件進行攻防，像是立...

新北2026之戰鴨子划水...劉和然假日參與黨部活動 綠白搶攻年輕族群

新北2026之戰，藍、綠、白各路人馬雖尚未明確表態參選，卻已鴨子划水展開布局。藍營新北市副市長劉和然上周利用假日參與國民...

憲法法庭明審暫時處分 4聲請機關12名代表名單出爐

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。