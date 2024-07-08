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林楚茵指遭掌摑見血 王鴻薇：打人的喊救人

中央社／ 台北8日電

民進黨立委林楚茵指遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，王鴻薇今天表示，根本就是惡人先告狀，打人的喊救人。整個衝突中，因為民進黨立委先偷襲國民黨立委徐巧芯，她前去救援，林楚茵不僅先動手抓她、打她，還踢她。

立法院內政委員會繼4日後再次排審選罷法，民進黨團發出甲級動員搶占主席台，開會前藍綠立委爆發肢體衝突，林楚茵指遭王鴻薇賞巴掌，導致她耳環掉落、下巴見血。

王鴻薇隨後在國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委李彥秀、賴士葆、徐巧芯等人的陪同下，在立法院接受媒體聯訪。

王鴻薇指出，民進黨鋪天蓋地在網路上洗風向，指她先打林楚茵，這根本惡人先告狀，打人的喊救人。整個衝突中，完全就是林楚茵先動手，而且林楚茵還踢她，在旁邊的民進黨立委黃捷也偷踢她，根本就是小人行徑。

王鴻薇公布衝突當下影片表示，稍早發生衝突，主要是徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒脖子，而她為了要去幫忙徐巧芯，卻被林楚茵擋住，林楚茵看到她要去幫徐巧芯就伸手抓她，她請林楚茵不要抓之後，林楚茵就像發瘋一樣不停打她，她是還擊。

王鴻薇伸出手臂展示傷痕強調，她的前後都是民進黨立委，自己不知道被抓了多少次。民進黨立委先是偷襲徐巧芯，她前去救援，又遭到林楚茵瘋狂打她，一旁的黃捷還用腳踢她，整個過程民進黨就是惡人先告狀。

王鴻薇表示，民進黨立委抓她、踢她，還好意思哭，民進黨立委在哭什麼，「不要臉的民進黨，還好意思惡人先告狀」，民進黨就是不折不扣的說謊、造謠黨。

洪孟楷提到，再次看到民進黨當家鬧事，惡意杯葛癱瘓議事，不止內政委員會，其他委員會如果今天的會議主席是民進黨召委，也無法開會，這就是民進黨當家鬧事。本屆立法院開議至今，朝野衝突沒有一次是國民黨先動手，譴責民進黨暴力，不要打人喊救人。

洪孟楷表示，擔任立委就是要守護人民、言論自由，以及憲法賦予的審查法案權力，但今天民進黨再次秀下限，先動手攻擊還惡人先告狀。

洪孟楷透露，剛剛已向立法院調到院內的監視器畫面，今天清晨4時許，黃捷就先破壞內政委員會會議室的門並闖入委員會，清晨5時許，民進黨立委鍾佳濱再闖入，都是用破壞門把的方式強行進入會議室。民進黨不僅當家鬧事，還破壞議事規則、破壞公物。

洪孟楷指出，現在立法院正在簽核公文，之後將會公開相關影片，讓全民看到執政黨當家鬧事的嘴臉。

林楚茵 民進黨 王鴻薇

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