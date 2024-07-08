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女藍委齊控綠打人 認民進黨惡人先告狀

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨多位女立委8日指控民進黨立委先動手，她們才被迫還擊。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨多位女立委8日指控民進黨立委先動手，她們才被迫還擊。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我旁邊都是民進黨立委，是綠委林楚茵與黃捷先動手！」國民黨立委王鴻薇8日高聲反駁綠營指控揮拳說，她說，民進黨先動手還惡人告狀，她是被林楚茵打，還有黃捷偷踢才會還手。同黨立委徐巧芯也說，是綠委賴惠員先勒她脖子。

王鴻薇控惡人先告狀

民進黨立委林楚茵8日指控，王鴻薇於內政委員會與她推擠時，連打她數巴掌，導致臉部出現紅腫而送醫驗傷。對此，王鴻薇、徐巧芯、陳玉珍、李彥秀與洪孟楷等藍委10點在地圖區接受聯訪，王鴻薇拿出影片，對媒體展示是林楚茵先對她動手，並痛批民進黨惡人先告狀。

王鴻薇也出示了手上的抓痕，同時指控是林楚茵先對她動手，且事後看影片還發現黃捷偷偷踢她，「根本就是小人的行為！」

徐巧芯也說，民進黨要霸佔國民黨開黨團大會的會議室，她與王鴻薇前往阻止民進黨惡意佔領，結果先被賴惠員拉住，王鴻薇為了幫她才跟林楚茵推擠，「這是正當防衛！」徐巧芯不滿指出，她們抓到有民進黨立委先偷跑進會議室，綠委還暴力佔領會議室，哪有執政黨帶頭作亂的道理？

林楚茵將告王鴻薇

「怎麼可以只因為《選罷法》，耽誤其他國家大事？」陳玉珍不滿說，財委會一早的質詢，民進黨籍召委郭國文一開會就宣布休息，把中央銀行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等官員晾在一旁，總統賴清德不是說要打造台灣成為亞洲資產中心？結果卻讓所有官員都卡在立法院，無法回部會批閱公文，實在是耽誤施政。

不過林楚茵隨後也在臉書發文，並出示驗傷單與受傷照片說，她的右臉頰還有紅腫，右耳與右眼不舒服，下巴與右手都被抓傷。林楚茵也強調，為了遏止暴力行為，她將會對王鴻薇提告。

至10點半，內政委員會目前仍由民進黨立委占領主席台，國民黨僅有許宇甄、徐欣瑩與黃建賓等立委在場。

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林楚茵 民進黨 王鴻薇

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