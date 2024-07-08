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立院衝突見血 民進黨：藍委蓄意暴力行為無免責權

中央社／ 台北8日電

立法院內政委員會藍綠立委爆發肢體衝突，民進黨今天表示，民進黨黨團多位立委受傷，民進黨表達遺憾不捨與慰問，立委沒有暴力免責權，國民黨立委長時間一再重複出手，這就是蓄意的暴力行為。

立法院內政委員會繼4日後再次排審選罷法，民進黨團發出甲級動員搶占主席台，開會前藍綠立委爆發肢體衝突，民進黨立委林楚茵指遭國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致她耳環掉落、下巴見血。

民進黨今天發布新聞稿表示，今天上午立法院內政委員會發生衝突事件，民進黨黨團多位立委受傷，民進黨表達遺憾不捨與慰問。

民進黨說明，國民黨立委王鴻薇惡意攻擊民進黨立委林楚茵，導致流血受傷；國民黨立委徐巧芯攻擊民進黨立委賴惠員；國民黨立委陳玉珍對民進黨立委吳沛憶、王美惠、黃捷、郭昱晴施以暴力行為，民進黨要表達最嚴厲譴責之意。

民進黨發言人吳崢表示，從當下拍攝的影片顯示，王鴻薇以及國民黨立委的諸多暴力行徑不僅逾越立法委員的職責，更已經危及立院工作人員的人身安全，民進黨譴責一切暴力，呼籲在野黨停止不理性的議事攻防動作，切勿傷害立院工作人員，更勿讓社會大眾與國際社會看笑話。

吳崢指出，立委沒有暴力免責權，國民黨立委長時間一再重複出手，這就是蓄意的暴力行為，民進黨支持林楚茵針對此暴力行為提出相關法律告訴，也建議民進黨團針對相關脫序行為，移送立法院紀律委員會裁處。

國民黨 民進黨 立法院

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