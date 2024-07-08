稱黃捷偷破壞門鎖占會議室 洪孟楷：會公布監視器

立法院藍綠黨團今天為審查「選罷法」相關法案再次爆發衝突。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，民進黨為了不讓罷免連署加入審查身分證，當家鬧事，癱瘓議事，甚至還先動手攻擊藍委，惡人先告狀，藍營會將所有影片對外公布。

洪孟楷說，他們有向議事處要了監視器畫面，發現民進黨立委黃捷在清晨就率先破壞內政委員會的門闖進委員會，影片會說話，目前已經在簽核公文，獲得影片後會對外公開，讓所有國人看到完整情形。

國民黨立委王鴻薇則對著媒體舉起手，她說，這就是被民進黨立委抓傷的痕跡。

王鴻薇表示，民進黨現在於網路上鋪天蓋地稱民進黨立委林楚茵遭她毆打，但事實上是國民黨立委徐巧芯被民進黨立委賴惠員勒住脖子，她上前幫忙，林楚茵就回頭瘋狂打人，抓傷自己，她只是在還擊，更別提民進黨立委黃捷在過程中也在旁偷襲。

王鴻薇指出，林楚茵嘴巴動、手也動，就是惡人先告狀，黃捷還在踢人，民進黨到底在哭什麼？哭自己打人嗎？哭自己勒別人脖子嗎？民進黨就是一個造謠黨。

國民黨立委徐巧芯則說，她全程目擊狀況，林楚茵突然跑到國民黨團開黨團大會的地點，她並沒有碰觸到林楚茵，不過賴惠員突然從後面拉住自己，王鴻薇為了救自己，所以拉開賴惠員。民進黨立委群起圍攻抓住王鴻薇，所以王掙脫後，才會反擊。

國民黨立委陳玉珍提到，財政委員會9點開會，民進黨召委郭國文馬上宣布休息，前來內政委員會參戰。將央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆、證期局、警察局、外匯局、銀行局等高官晾在委員會，浪費重要官員的寶貴時間，耽誤國家財經大事。

陳玉珍呼籲，民進黨如果不想開會，就直接宣布散會，讓金融高官回去做事，別因此影響台灣金融產業發展。