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內政委員會續癱瘓 綠佔主席台藍打人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院內政委員會8日一早，民進黨占領主席台杯葛《選罷法》修法，國民黨立委在委員席伺機而動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院內政委員會8日一早，民進黨占領主席台杯葛《選罷法》修法，國民黨立委在委員席伺機而動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民進黨國民黨在立法院比誰早到！8日凌晨，民進黨立委約5點就到內政委員會占領主席台，並將委員會門鎖上。國民黨立委6點到場，與民進黨爆發嚴重推擠，過程中藍委王鴻薇連打綠委林楚茵數巴掌，雙方互有推擠，最終內政委員會門雖被打開，但民進黨依舊占領主席台。

藍綠一早再現衝突

立法院內政委員會於8日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠黨團也因此發出甲級動員通知，要求全體委員到場。結果立院一大早就上演全武行，國民黨立委王鴻薇抓著民進黨立委林楚茵狂賞巴掌，導致林楚茵的下巴見血。

另外，在雙方攻防之際，有藍委發現民進黨立委鍾佳濱、黃捷藏身紅樓201室、202室共用的茶水間內，意圖搶占主席台，國民黨立委葉元之就酸「孤男寡女，在做什麼奇怪的事啊？」但最終仍由民進黨立委占領主席台。

綠成功占領主席台

而在推擠中，民進黨立委賴惠員和國民黨立委徐巧芯打成一團，賴更控訴，「徐巧芯是勒脖慣犯，惡劣至極！」而國民黨立委鄭天財在推擠中，疑似也有對賴惠員動手，因此在民進黨占領主席台時，綠委林淑芬便持續痛罵鄭天財「不要臉」、「性騷擾」，但鄭天財也反嗆「歡迎提告」、「妳也公然污辱！」

在衝突前前一天，國民黨立院黨團書記長洪孟楷就曾喊話，呼籲民進黨不要再杯葛《選罷法》修法，霸佔主席台；但民進黨立委鍾佳濱則不滿指出，國民黨之前說要討論，但國會改革時沒有討論，而在基隆市長謝國樑通過罷免門檻的敏感時刻說要修《選罷法》，誰會相信以後才適用？

到9點14分前，民進黨立委仍占領主席台，但國民黨內政委員會的立委牛煦庭、丁學忠、張智倫、許宇甄與徐欣瑩等人也開始在委員席集結，準備發動抗爭。

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