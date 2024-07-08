立院續審選罷法爆衝突 林楚茵指遭王鴻薇掌摑見血
立法院內政委員會繼4日後再次排審選罷法，民進黨團發出甲級動員搶占主席台，開會前藍綠立委爆發肢體衝突，民進黨立委林楚茵指國民黨立委王鴻薇賞巴掌，導致她耳環掉落、下巴見血。
立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案等案。由於內政委員會4日排審公職人員選舉罷免法修正草案議程，納入國民黨立委提高罷免門檻的提案，引發朝野衝突。民進黨立委占主席台杯葛議事，國民黨立委及無黨籍召委高金素梅欲更換會議室因應，但因議事人員無法到場而無法開會。
高金素梅今天再次排審選罷法，民進黨立法院黨團上午6時發動甲級動員，擬阻擋法案遭強行初審通過、送出委員會會議開始前，民進黨立委與國民黨立委為搶占主席台，爆發肢體衝突。
雖民進黨率先進入會議室，成功坐上主席台、發言台，但國民黨立委仍上前推擠，林楚茵指王鴻薇對她連續打了好幾個巴掌，甚至打掉她的耳環、下巴也見血，將到醫院驗傷。
民進黨立委黃捷則說，開會通知單上寫的開會地點就是紅樓202會議室，但國民黨團卻不讓議事人員進入，想要偷換會議室，並協尋召委高金素梅。
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