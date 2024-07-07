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白批指揮司法院 柯建銘：合法合憲

聯合報／ 記者林縉明蔡晉宇／台北報導
民進黨團總召柯建銘（中）。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘（中）。圖／聯合報系資料照片

針對國會改革法案，總統府、行政院、監察院民進黨立法院黨團皆提出釋憲及暫時處分。民眾黨團總召黃國昌昨天批評，民進黨身為釋憲案聲請人，民進黨團立法院黨團總召柯建銘還打電話給大法官書記廳長指揮，整件事情荒腔走板，離譜至極，司法院必須說明清楚。柯建銘表示，民進黨團在聲請釋憲過程一切合法合憲，禁得起檢驗。

黃國昌表示，國會改革法案推動立法院職權行使法跟藐視國會罪，都是讓國會可發揮制衡功能，是非常重要法案，憲法法庭匆忙在周三就要開庭審理，憲法法庭操作是否符合正當法律程序，司法院有必要先回答社會大眾的疑問。

黃國昌指出，憲法法庭原本僅通知立法院推派訴訟代理人，沒有邀請機關代表，柯建銘前天打電話給大法官書記廳長後，才連忙補發相對應單位人員通知書，什麼時候憲法法庭淪落到聽聲請人指揮，整件事情荒腔走板，離譜至極，按照過往，司法院秘書長會發函給立法院秘書長，這次完全沒有，司法院有必要說清楚講明白。

黃國昌批評，民進黨要當釋憲聲請人，還想要當相對機關代表人，完全破壞憲法訴訟結構，有這麼荒謬的事情嗎？這是法學ＡＢＣ，民進黨團是聲請人，前天竟然可以參與會議決定，請民進黨看看往例，怎麼會有這麼離譜的主張。

柯建銘昨天表示，民進黨團在聲請釋憲過程一切合法合憲，禁得起檢驗。藍白國會改革法案爭議由國民黨團總召傅崐萁和黃國昌操盤，已讓藍白民調崩盤，民意會淹沒這兩個政黨。

前天朝野協商時，針對黃國昌質疑，法院憲法法庭給立法院的函非常奇怪，因為立法院做為相對機關，竟然沒邀請機關代表，只有訴訟代理人，柯建銘認為黃國昌說得對，致電給憲法法庭書記廳。對於被指控指揮大法官，柯建銘說，書記廳只負責行政，黃國昌的說法好像他在關說，不必這樣講話。

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