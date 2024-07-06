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國會改革釋憲 立院代表2藍1白

聯合報／ 記者唐筱恬林縉明蔡晉宇屈彥辰／台北報導
憲法法庭十日將召開準備庭討論國會改革暫時處分案、八月六日開言詞辯論庭。記者王宏舜／攝影
憲法法庭十日將召開準備庭討論國會改革暫時處分案、八月六日開言詞辯論庭。記者王宏舜／攝影

憲法法庭十日將召開準備庭討論國會改革暫時處分案、八月六日開言詞辯論庭，民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院共將派十二名訴訟代理人；立法院黃金陣容昨出爐，三名「訴訟代理人」為律師林石猛、東吳大學教授陳清秀、前監委仉桂美，三名「機關代表」為國民黨立委吳宗憲與翁曉玲、民眾黨立委黃國昌，國會改革戰場將從立院延伸至憲法法庭。

民眾黨推薦的訴訟代理人林石猛，曾擔任高雄地方法院檢察署檢察官、高雄高等行政法院法官等，之後轉任律師，有多次釋憲及憲法訴訟經驗；國民黨推薦的訴訟代理人陳清秀，為現任東吳大學法律學系專任教授，曾擔任過馬政府時代的行政院人事行政局局長，仉桂美現任開南大學法律學系兼任副教授，為馬政府時代所提名的監委。

憲法法庭近日發通知書給立法院，通知立法院可派三名機關代表、三名訴訟代理人、專家學者二人到庭陳述意見。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，會議一開始，韓就先宣布預擬的朝野協商結論，立法院的訴訟代理人與機關代表，由國民黨推薦二位、民眾黨推薦一位。民進黨團總召柯建銘批評，沒有人先預擬好朝野協商再討論，民進黨不反對訴訟代理人由藍白推薦，但機關代表豈能排除民進黨？就算排除政黨，也應推派秘書長或議事人員。黃國昌主張，柯建銘等五十一位立委是釋憲「聲請人」、立法院是「相對人」，一邊主張違憲、一邊主張合憲，居然有人是聲請人又是相對人，完全破壞法庭訴訟結構。

朝野雙方爭論一個半小時沒結論，韓國瑜最後宣布直接交由院會處理，但韓準備主持院會前，柯建銘又稱可簽協商結論，最後朝野協商達成共識，未動用表決。民進黨團幹事長吳思瑤說，對釋憲案充滿信心，不會因沒有民進黨代表就會吃虧，雖然制度上不合理不公正，但願禮讓藍白成為立院釋憲案代表。

吳思瑤 國會改革 憲法法庭 柯建銘 立法院 翁曉玲 釋憲 韓國瑜 黃國昌

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