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國會職權修法釋憲 民眾黨推「這律師」任訴訟代理人

中央社／ 台北5日電
憲法法庭10日就國會職權修法釋憲案暫時處分進行開庭，民眾黨團今天下午表示，推派律師林石猛擔任立法院方的訴訟代理人。圖／聯合報系資料照
憲法法庭10日就國會職權修法釋憲案暫時處分進行開庭，民眾黨團今天下午表示，推派律師林石猛擔任立法院方的訴訟代理人。圖／聯合報系資料照

憲法法庭10日就國會職權修法釋憲案暫時處分進行開庭，民眾黨團今天下午表示，推派律師林石猛擔任立法院方的訴訟代理人，並同時推派民眾黨團總召黃國昌擔任機關代表。

民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德及監察院針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分。立法院朝野黨團今天協商相關事宜，包括立法院機關代表為何，雖協商一度無共識，但院會處理前，朝野黨團同意由國民黨團推薦2名、台灣民眾黨團推薦1名。

民眾黨團今天下午透過新聞稿表示，這次國會改革相關法案，總統府、行政院、監察院、民進黨團等4機構聲請釋憲，憲法法庭訴訟準備，黨團推派林石猛擔任立法院方訴訟代理人，黃國昌擔任機關代表。

民眾黨團指出，林石猛為政大法學士、中山法學碩士，1984司法官特考、律師高考及格，並於2003年10月獲得司法院院長頒發2002年度法官行政法類著作關務行政訴訟研究第1名獎狀。

民眾黨團指出，林石猛曾擔任高雄地方法院檢察署檢察官、高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官，並於2004年8月轉任律師，有多次釋憲及憲法訴訟經驗。

台灣民眾黨 律師 立法院 賴清德 釋憲 黃國昌

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