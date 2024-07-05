黃國昌質疑憲法法庭程序倉促 籲韓國瑜表達嚴正立場

憲法法庭將開庭討論國會職權修法暫時處分案，朝野黨團今天將協商推派訴訟代理人。民眾黨團總召黃國昌今天質疑程序倉促，且立法院僅能委任3名訴訟代理人，立法院長韓國瑜身為立院大家長，應表達嚴正態度。

民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德及監察院針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭就4案聲請暫時處分定10日行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

韓國瑜昨天發出協商通知，召集朝野黨團討論釋憲案聲請暫時處分部分委任訴訟代理人。

民眾黨團上午舉行「別讓民進黨綁架台灣民主」 記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問釋憲案暫時處分委任訴訟代理人的態度。黃國昌表示，司法院憲法法庭給立法院的函很奇怪，立法院作為相對機關，竟然沒邀請機關代表，只有訴訟代理人，這完全違反過去聲請釋憲時，以立法院作為相對人的慣例。他說，應遵守正當法律的憲法法庭，怎麼會剝奪相對人的聽審權。

黃國昌指出，直到今天立法院才要討論派誰擔任訴訟代理人，但到下週三開庭只剩4天準備，即便協商討論出人選，也得問對方是否願意，「是以為律師都閒閒沒事做嗎？」

黃國昌表示，除了民進黨團聲請釋憲外，還有總統府、行政院、監察院，每個機關都能委任3名律師，憲法法庭若把4個案子合併辯論審理，立法院面對4個機關時，為何委任的訴訟代理人只有3名，是要逼立法院的訴訟代理人去對抗其他12個律師團隊嗎。

黃國昌表示，他要請教憲法法庭，4天的就審期間是憲法法庭的高度和正當法律程序嗎；關於此事，民眾黨團將在黨團協商時向韓國瑜提出訴求，作為立法院的大家長，應有嚴正態度。

媒體詢問，民眾黨團是否由黃國昌擔任訴訟代理人。黃國昌表示，訴訟代理人需是現職律師，他雖有律師執照，但他現在是立委，沒加入律師公會就不能執業。