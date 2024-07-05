釋憲訴訟代理人 藍推4人選 不排除直送院會表決

憲法法庭將於十日開庭討論暫時處分案，立法院長韓國瑜今日將舉行朝野協商，討論三名立法院訴訟代理人名單，預料朝野又會爆發人選角力戰。國民黨推派名單昨日出爐，擬推派有「釋憲達人」之稱的律師林石猛、東吳大學法律系教授陳清秀、律師葉慶元、前監察委員仉桂美。據了解，此份名單白營也大致可以接受。

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭除定十日下午就暫時處分行準備程序外，昨也公告八月六日上午九點至下午五點將就本案行言詞辯論。憲法法庭列出爭點題綱，首先要釐清的是立法程序是否有明顯重大瑕疵。

立法院內政委員會昨日大戰選罷法後，今日恐又要上演憲法法庭代理人大戰。憲法法庭十日開庭進行準備程序，立法院可派三名訴訟代理人到庭陳述意見。據了解，民眾黨擬推派民眾黨團總召黃國昌、民進黨認為應派立法院法制人員、國民黨則擬派法律學者專家，藍營不排除協商不成，直接送院會表決。

國民黨訴訟代理人名單也在昨天出爐，為林石猛、陳清秀、葉慶元、仉桂美四人。值得注意的是，二○二二年，時任高雄市長韓國瑜向法院聲請停止執行罷免韓國瑜案，其中林石猛與葉慶元，就是當時韓國瑜委任的王牌律師。

林石猛算是國民黨推派的奇兵，林石猛為雄檢檢察官、高雄法院法官轉任律師，精於公法爭訟與釋憲案，曾促成大法官做出十三件解釋文，並創下七件被宣告違憲或部分違憲的案例，在法律界有「釋憲達人」之稱。

而葉慶元經常擔任國民黨訴訟律師，曾擔任過前台北市長郝龍斌時的法規會主委、國民黨中央考紀會主委，目前任基隆市政府委任顧問律師。陳清秀曾任台北市政府法規會主委、行政院人事行政局局長，專攻納稅人權保障相關法律；前監委仉桂美近期主張監察院與立院調查權兩者不衝突，引發外界矚目。

司法院已通知釋憲聲請人民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院可各派三名訴訟代理人，也就是反對國會改革相關修正案代表已有十二位，因此立法院三名代表究竟是派立法院議事人員，還是可讓國民黨、民眾黨派代理人到場說明，朝野協商可能為了人選比例，將再度交鋒。