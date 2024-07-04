憲法法庭10日開庭 國會改革訴訟代理人 立院明朝野協商

民進黨兵分四路針對國會改革法案，向大法官聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭將於十日開庭進行準備程序，立法院可派三名訴訟代理人到庭陳述意見，據了解，民眾黨擬推派民眾黨團總召黃國昌，但是民進黨認為應該派立法院秘書長周萬來、國民黨則擬派法律學者專家，立法院長韓國瑜明天將對此召集朝野黨團協商，藍綠白對人選恐有一番角力。

朝野國會改革之戰預料將延伸至憲法法庭，據了解，民眾黨團擬推派黃國昌出席陳述意見，黃國昌也已在黨團內部表達意願，並且獲得所有民眾黨立委肯認，確切仍然有待今天舉行共識會議再行決定。另外國民黨團方面，國民黨團總召傅崐萁昨為此與黨中央討論如何因應釋憲大戰，黨團昨晚間更與專家學者討論到深夜，很可能推派學者代表出席。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院代表是中性的，應由立法院秘書長周萬來或是議事處人員代表出庭說明，「如果是推派政黨代表怪怪的」，目前民進黨團尚未收到朝野協商通知，如果有的話等到協商時再來討論。

不過值得注意的是，司法院已通知釋憲聲請人民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院可各派三名訴訟代理人，也就是反對國會改革相關修正案代表已有十二位，因此立法院三名代表究竟是派立法院議事人員，還是依照藍綠白政黨分別派人，朝野協商可能將再度交鋒。

此外，立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議昨天討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」，以及運作要點草案等相關事宜，正式成立調查小組，通過小組運作要點，藍白啟動國會調查權的第一槍開向鏡電視，與案件相關的官員非正當理由不得拒絕說明。

不過，民進黨立委質疑召開聯席會議的程序有瑕疵，集體退席抗議，更指會議無效。