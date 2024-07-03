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觀察站／國會是否擴權 不是綠說了算

聯合報／ 記者唐筱恬林河名
針對國會改革法案爭議，賴清德總統28日委託律師，向司法院遞交釋憲聲請書，並向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處分。圖／聯合報系資料照片
針對國會改革法案爭議，賴清德總統28日委託律師，向司法院遞交釋憲聲請書，並向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處分。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案上月經總統公布後生效，雖然民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院四路齊發，向大法官聲請釋憲與暫時處分，但大法官尚未裁准暫時處分，從總統府到行政院長、民進黨團，卻已自任大法官，無視甚至捍拒在野立委依法行使調查權及邀請總統國情報告。綠營拒絕「依法執行」，如賴總統當年台南市長任內「拒赴議會詢」翻版。

憲法訴訟法雖有暫時處分的規定，但憲法法庭昨天才決定在本月十日下午進行準備程序，討論暫時處分。大法官是否裁准暫時處分，猶在未定之天；更何況，就算屆時裁定暫時處分，但在處分之前，法律都屬有效可以執行，在野立委依新法行使職權，何錯之有？

藍白也知道必須和時間賽跑，因此搶在釋憲「空窗期」火速成立鏡電視調查專案小組。這其實也是因應綠營多方釋憲、想對新法強制按下暫停鍵的不得已之舉；但不表示，在大法官作出釋憲之前，綠營聲稱的「擴權、違憲」均屬有理。

藍白今將成立鏡電視調查專案小組，遭民進黨團幹事長吳思瑤大酸「鬧三胞」。吳的批評，不僅自我限縮了國會調查權，國會改革是否擴權，更不是民進黨說了算。尤其，覆議案遭立院否決的行政院長卓榮泰，竟在立院講出「人民不會接受擴權行為」，更為荒謬。

大法官 民進黨 釋憲

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