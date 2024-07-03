憲法法庭10日審理暫時處分 藍點名7大法官「綠到出汁」

立法院上月廿一日表決國會改革法覆議案，維持原三讀決議，包括民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院分別聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭評決受理民進黨團聲請案，昨決定在本月十日下午兩點行準備程序，討論暫時處分，且併案處理。

因四個憲法機關都聲請釋憲，憲法法庭指定立法院為相對機關；目前決定公開審理，是否開放直播，將再討論。

各聲請機關可委請三名訴訟代理人陳述意見，預計將有十二名訴訟代理人上場，與立法院代表辯論。憲法法庭現只針對暫時處分案論，不涉及國會改革法是否違憲本案。

國民黨立院黨團昨點名司法院長許宗力及大法官許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥，指七人與民進黨關係匪淺、「綠到出汁」，應迴避釋憲案。