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邀賴總統國情報告… 府稱等釋憲 白批賴違法
國會改革法案上月廿七日生效，在野黨除擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天也表示，賴清德總統曾經公開承諾，願意到立法院國情報告，民眾黨團先前已有提案，十二日就會要求排入院會議程。
黃國昌指出，賴總統曾經公開承諾，依照憲法增修條文、立法院職權行使法的規定，他有義務到立法院國情報告；修正後的立法院職權行使法已經生效，不管是諮詢還是質詢，都請賴總統依照法律規定，前往立法院國情報告，回應立委提問及意見。
黃國昌說，民眾黨團先前已提案，七月十二日就會過協商冷凍期，當天會要求排入院會議程處理。
國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨團自始至終都認為總統應來立法院國情報告，因為這是責任政治，總統也能權責相符。國民黨團會在十二日前開黨團大會，確認黨團成員立場，無論如何都會團進團出，做出最後決定。
總統府發言人郭雅慧回應表示，呼籲各憲政機關都應尊重憲法嚴肅性，雖然憲法法庭裁判的結果未知，但既然已有違憲疑慮，皆應等候憲法法庭判決結果，於大法官尚未做出釋憲結果前不宜採取行動。
針對府方態度，黃國昌反批，賴總統不僅背棄承諾，更悍然表明就是要違法，有失總統格局，「真的不要把自己當成太上皇，就連遵守法律都做不到」。
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