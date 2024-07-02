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國會職權修法 鄭麗君：憲政體制下尋求解方

中央社／ 台北2日電

國會職權修法生效，有中研院士擔憂立法院亂象恐阻擋政府施政，行政院副院長鄭麗君今天說，政府會善盡溝通責任，當行政權跟立法權兩權扞格時，就尋求大法官裁處。

中研院1日至4日舉行第35次院士會議，今天邀請鄭麗君擔任與談人，分享「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」議題，並進行專題討論。

鄭麗君於會中分享國家希望工程的治理願景，包含「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」等。

中研院院士周昌弘於演講後提問，行政院的施政理想有非常好的願景，但仍擔憂在立法院雜亂無章的情況下，民主永續之路可能會因反對黨、在野黨的杯葛而備受阻擋，是否有好的方法能避開立法院違法擴權亂象。

鄭麗君回答，民主挑戰都是無可迴避的，「我仍然對民主具有一定信心」，當行政權跟立法權兩權扞格時，就尋求大法官的裁處，目前整體還是在憲政體制下運作。

鄭麗君提到，多元分歧的意見是民主社會常態，希望不同政黨能體認民主政黨之間的競爭不是敵人、只是理念對手，能以理性競爭來爭取人民權力付託，以國家利益為最高及普世價值作為指引，在競爭中溝通協調合作。

鄭麗君也說，自己擔任文化部長時，民進黨在立法院雖然也是多數政黨，但她總是努力跟在野黨委員溝通，「我的法案都是不需要動用多數表決權的」。

鄭麗君表示，民主價值在於溝通協商、妥協，有共同願景而形成共識，雖然不一定每次都能做到，但這是基本信念，行政院會善盡責任、溝通協調，每一天跟國會互動都是對話過程，憲政體系的衝突也期待有憲政體制的解方。

鄭麗君也說，台灣民主社會非常多元且有活力，公民社會積極倡議，在關鍵時刻公民也會發出聲音，不同政黨不管誰執政都必須持續促進公民參與，在公共政策形成過程中納入公民意見，也讓所有政治力量最後回歸民意的期待，更多元、更制度性打造公民參與體制、方便參與途徑，是政府目標。

鄭麗君說，未來如何透過公民參與讓更多公民力量、台灣民主走在良善的治理方向上，「我還是相對有信心」，這過程中如果可以克服困難，台灣民主文化跟民主治理也會提升。

大法官 立法院 鄭麗君

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