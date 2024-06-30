朝野惡鬥山雨欲來 少數選票即可罷免

國會改革的紛爭讓立委罷免潮山雨欲來，國民黨傳出調高罷免門檻或增加罷免難度的呼聲。對此，學者施正鋒支持表示，「至少要把罷免門檻調整到罷免票數高於當選票數」，否則容易出現少數暴力的狀況。但學者曲兆祥認為，選罷門檻提高不一定對藍營有利，還可能出現法律不斷修改的狀況，最終影響到制度的穩定性。

近日由於國會改革法案差兩席使綠敗陣，民進黨開始挑動差距小的選區罷免藍委，我國先前曾有罷免黃國昌（時代力量）、陳柏惟（基進黨）與林昶佐（親綠無黨籍）等立委的紀錄，其中只有陳柏維被罷免成功，他以112839票當選立委，卻以77899的少數票數（超過選區選舉人數4分之1）遭到罷免，引發罷免票數低於當選人票數的爭議。

藍白提增罷免難度

立法院內政委員會將排審《選罷法》，國民黨也傳出提高罷免門檻的呼聲，引發綠營群起圍攻，批評國民黨是因為懼怕自己被罷免才提高門檻，如民進黨立委黃捷就指出，「如果國民黨認為制度有問題，為何在罷免黃捷、陳柏惟、林昶佐時，都不認為門檻太低？現在自己要被罷免，才急著修改？」

對此，民眾黨主席柯文哲強調，「不贊成罷免門檻改動」，但法律要有一致性，正副總統選舉連署要身分證影本，但罷免只要抄資料，應當要更嚴謹。國民黨主席朱立倫30日也附和說，總統罷免之外的公職罷免案連署，只要名冊抄一抄，甚至有很多是作假的，這樣合理嗎？至少要回歸真實面，更加嚴謹才是。

修法不應成鬥爭工具

「修法不應成為鬥爭的工具，」台師大政研所教授曲兆祥指出，基隆市長謝國樑罷免第二階段連署已達門檻，未來其他立委恐怕會面臨到更多的罷免案，所以要提高罷免門檻。

他說，面對提高罷免門檻或增加罷免難度，對現任立委比較有利，但未來兩黨恐怕都會面臨到罷免的狀況，隨著政黨處境變化，修法不一定對國民黨有利，最後恐怕會出現法律不斷修改的狀況，對制度穩定並非好事。

恐鼓勵政治延長賽

東華大學前教授施正鋒受訪時則指出，《選罷法》設計的脈絡是複數選區，但現在變為單一選區，不應該比照辦理。他認為，現在選罷法的制度就是鼓勵敗選者打延長賽，導致政治資源的浪費。

「起碼罷免的選票也要比原本的選票來得多，不然就是放縱少數暴力否定已經當選的人，」施正鋒也指出，但調高罷免門檻，確實不應適用於當屆立委。







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