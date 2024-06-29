反濫權桃園說明會 林右昌：守護民主戰場在立院

民進黨今天在桃園市舉辦「反濫權、護民主」說明會，民進黨秘書長林右昌說，不要對中共有任何幻想，面對中國的威脅，大家是命運共同體，現在守護台灣民主價值最前線是立法院。

民進黨今天在桃園市舉辦「反濫權、護民主」中壢場說明會，林右昌和民進黨政策會執行長王義川、民進黨立委林月琴、范雲、郭昱晴、張雅琳、沈伯洋等人皆出席宣講。

林右昌表示，民進黨舉辦宣講活動不是為了政黨鬥爭、較勁，是為了讓更多台灣人民知道，現在立法院裡面到底發生了什麼事情，國家到底面對了什麼樣嚴重威脅，是為了讓老百姓有知的權利。

林右昌表示，自從國民黨立法院黨團總召傅崐萁去中國訪問回來之後，台灣的民主就變了，在國會裡面不只是擴權，更是濫權，是要用立法院來控制行政院，就是要像過去國民黨在威權統治的時候製造恐怖、癱瘓民進黨。

林右昌說，要對國民黨、民眾黨警惕，不要對中國共產黨有任何幻想，以為一切服從就會被當自己人；台灣唯一能依靠的就是台灣人民、台灣民主政治跟自由生活的方式，以及對法治跟人權的重視。

林右昌表示，現在的戰場、守護台灣民主價值的最前線就是在立法院，需要大家的全力支持；台灣是大家的，呼籲國民黨、民眾黨跟民進黨站在一起，面對中國的威脅，大家都在同一條船上、是命運共同體，要一起支持守護台灣的民主。