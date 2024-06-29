聽新聞
test
0:00 / 0:00

反國會擴權 賴清德聲請釋憲

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰蔡晉宇歐陽良盈王宏舜／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

針對國會改革法案，賴清德總統昨天委由律師洪偉勝向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處分，這是繼民進黨立院黨團、行政院後，連三天就修法提釋憲的憲政單位。憲法法庭昨評決受理民進黨團的聲請，另兩案也已分案，由承辦大法官及其所屬審查庭處理；法界認為，是否裁准暫時處分應不會太慢。

據了解，主張調查權遭侵犯的監察院，近日也將聲請法規範憲法審查。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統已清楚表明立場，反對國會擴權，並不是反對國會改革，國會理應改革，但須合法合憲。

民眾黨主席柯文哲說，賴總統表示在釋憲結果出來前，不會遵守三讀通過的法律。照這樣的邏輯來看，人民可否比照辦理，例如某甲對所得稅法釋憲，釋憲出來前就可以不用繳稅？

國會改革法案生效後，行政院長卓榮泰昨首度立院備詢，被問是否憂心在野黨藉藐視國會罪無理取鬧，卓揆說，他到立院就是要「以身試法」，看這樣的修法會不會改變質詢過程，盼質詢者跟備詢者彼此尊重，如果能理性指出施政不良所在，樂於接受。

國會改革 憲法法庭 釋憲

延伸閱讀

民進黨立法院黨團聲請釋憲 憲法法庭已評決受理

批賴清德不遵守三讀法律 柯文哲：稅法若釋憲前可不繳稅？

加入國會改革釋憲大戰 賴清德今委律師遞交聲請書

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：不該帶頭造謠

相關新聞

反國會擴權 賴清德聲請釋憲

針對國會改革法案，賴清德總統昨天委由律師洪偉勝向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處...

藍營下周排審選罷法 高金素梅、麥玉珍動向成關鍵

立院國會改革之戰引爆罷免潮，傳國民黨立法院黨團擬修法調高罷免門檻。立法院內政委員會排定在7月3日（下周三）舉行「公職人員...

民進黨立法院黨團聲請釋憲 憲法法庭已評決受理

立法院21日表決立法院職權行使法覆議案，維持原三讀決議，賴清德總統24日宣布將聲請法規範裁判審查，今律師洪偉勝已遞狀，這...

總統府成立3委員會 呂秀蓮諫賴清德：總統不該如立院擴權

賴清德總統就職滿一個月，多份民調顯示，支持度已跌破5成。前副總統呂秀蓮昨天在「新聞千里馬」節目中表示，當立法院擴權時，總...

【重磅快評】有鬥雞總統 我們還缺愛踢館的閣揆？

國會改革法案上路，其中一項是刑法增訂「藐視國會罪」；行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，他高調表示今天要來「以身試法」，看修法...

批賴清德不遵守三讀法律 柯文哲：稅法若釋憲前可不繳稅？

台灣民眾黨主席柯文哲今天在臉書指出，台灣民眾黨尊重賴清德總統聲請釋憲的權力，但在野黨之所以認為賴總統毀憲亂政，是因為賴總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。