反國會擴權 賴清德聲請釋憲

針對國會改革法案，賴清德總統昨天委由律師洪偉勝向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及暫時處分，這是繼民進黨立院黨團、行政院後，連三天就修法提釋憲的憲政單位。憲法法庭昨評決受理民進黨團的聲請，另兩案也已分案，由承辦大法官及其所屬審查庭處理；法界認為，是否裁准暫時處分應不會太慢。

據了解，主張調查權遭侵犯的監察院，近日也將聲請法規範憲法審查。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統已清楚表明立場，反對國會擴權，並不是反對國會改革，國會理應改革，但須合法合憲。

民眾黨主席柯文哲說，賴總統表示在釋憲結果出來前，不會遵守三讀通過的法律。照這樣的邏輯來看，人民可否比照辦理，例如某甲對所得稅法釋憲，釋憲出來前就可以不用繳稅？

國會改革法案生效後，行政院長卓榮泰昨首度立院備詢，被問是否憂心在野黨藉藐視國會罪無理取鬧，卓揆說，他到立院就是要「以身試法」，看這樣的修法會不會改變質詢過程，盼質詢者跟備詢者彼此尊重，如果能理性指出施政不良所在，樂於接受。