快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

藍批用違憲當遮羞布 綠委反指害怕釋憲結果

中央社／ 台北28日電

針對國會職權修法釋憲國民黨主席朱立倫批民進黨用違憲理由當遮羞布等語。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，根本是做賊喊抓賊，也害怕釋憲結果，更想鬥臭憲法法庭，作為國民黨民意崩跌的擋土牆。

國會職權修法法案26日生效，總統賴清德、民進黨立法院黨團等宣示聲請釋憲。朱立倫27日說，民進黨違背改革初衷，怕不能再掩蓋真相、弊端，才用違憲理由當遮羞布，而且這次在野黨所提國會改革所有法案，跟幾年前民進黨所提出的版本一模一樣。

民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄今天召開「藍白詐騙政黨攏係假的，抹黑造謠莫此為甚！」記者會，回應藍白陣營近日對國會職權修法釋憲相關事宜，作相關說明。

對於朱立倫說「用違憲理由當遮羞布」等語，莊瑞雄表示，朱立倫所言根本是鬼扯、做賊喊抓賊，因為過去藍營說「綠能你不能」，但實際上，從近期光電弊案出現的狀況為「是藍不是綠」。

莊瑞雄受訪也說，民進黨多次表達尊重憲法法庭做出的裁定與裁判，反倒朱立倫的說法，讓人感覺國民黨難道害怕未來釋憲結果出來，會對國民黨不利嗎，而且也在為近期民調支持度大幅下滑止血，想以鬥臭憲法法庭的方式，作為民意崩跌擋土牆。

柯建銘表示，「天將降大禍於斯人，必先厚其福而報之」，而且到底哪一條是一樣，拾人牙慧還沾沾自喜，藍白已成全國最大詐騙集團。

另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日指出，聲請釋憲是民進黨的權利，國民黨團都尊重，但行政院提出司法救濟於法不合，也是違憲的。

吳思瑤認為，不樂見國民黨以加害者來譴責受害者，以及誤導社會，而且任何憲政機關被國會擴權法案戕害權力行使時，當然可以提出救濟手段，而釋憲就是司法最後的救濟手段。

國民黨 民進黨 釋憲

延伸閱讀

「漢子、燕子」會面 朱立倫：縣市長多交流、更團結是好事

陸委會調升赴陸警示 朱立倫：敵意螺旋不斷上升不利兩岸

藍啟動選罷法修法 朱立倫：10萬票當選6萬票罷免合理嗎？

罷樑連署近門檻 朱立倫：改變基隆市政得罪特定人士

相關新聞

【重磅快評】有鬥雞總統 我們還缺愛踢館的閣揆？

國會改革法案上路，其中一項是刑法增訂「藐視國會罪」；行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，他高調表示今天要來「以身試法」，看修法...

批賴清德不遵守三讀法律 柯文哲：稅法若釋憲前可不繳稅？

台灣民眾黨主席柯文哲今天在臉書指出，台灣民眾黨尊重賴清德總統聲請釋憲的權力，但在野黨之所以認為賴總統毀憲亂政，是因為賴總...

加入國會改革釋憲大戰 賴清德今委律師遞交聲請書

針對國會改革法案爭議，賴清德總統今天已委由洪偉勝律師向司法院遞交釋憲聲請書，向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請法規範憲法審查及...

柯建銘評藍白：天將降大禍於斯人 必先厚其福而報之

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，「天將降大禍於斯人，必先厚其福而報之」，國民黨和民眾黨在國會改革法案中，不該得到的東西...

國會改革上路後首戰 卓榮泰：我今天要來以身試法

國會改革法案已正式生效，其中包含「藐視國會罪」。行政院長卓榮泰今（28）赴立法院備詢，卓揆說，他今天要來「以身試法」，看...

卓揆盼國會改革合憲 朱轟賴好鬥

四個憲政機關相繼表態對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，行政院昨天完成遞狀，據了解，總統府最快今向憲法法庭遞狀提出聲請。行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。