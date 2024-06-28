藍批用違憲當遮羞布 綠委反指害怕釋憲結果

針對國會職權修法釋憲，國民黨主席朱立倫批民進黨用違憲理由當遮羞布等語。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，根本是做賊喊抓賊，也害怕釋憲結果，更想鬥臭憲法法庭，作為國民黨民意崩跌的擋土牆。

國會職權修法法案26日生效，總統賴清德、民進黨立法院黨團等宣示聲請釋憲。朱立倫27日說，民進黨違背改革初衷，怕不能再掩蓋真相、弊端，才用違憲理由當遮羞布，而且這次在野黨所提國會改革所有法案，跟幾年前民進黨所提出的版本一模一樣。

民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄今天召開「藍白詐騙政黨攏係假的，抹黑造謠莫此為甚！」記者會，回應藍白陣營近日對國會職權修法釋憲相關事宜，作相關說明。

對於朱立倫說「用違憲理由當遮羞布」等語，莊瑞雄表示，朱立倫所言根本是鬼扯、做賊喊抓賊，因為過去藍營說「綠能你不能」，但實際上，從近期光電弊案出現的狀況為「是藍不是綠」。

莊瑞雄受訪也說，民進黨多次表達尊重憲法法庭做出的裁定與裁判，反倒朱立倫的說法，讓人感覺國民黨難道害怕未來釋憲結果出來，會對國民黨不利嗎，而且也在為近期民調支持度大幅下滑止血，想以鬥臭憲法法庭的方式，作為民意崩跌擋土牆。

柯建銘表示，「天將降大禍於斯人，必先厚其福而報之」，而且到底哪一條是一樣，拾人牙慧還沾沾自喜，藍白已成全國最大詐騙集團。

另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日指出，聲請釋憲是民進黨的權利，國民黨團都尊重，但行政院提出司法救濟於法不合，也是違憲的。

吳思瑤認為，不樂見國民黨以加害者來譴責受害者，以及誤導社會，而且任何憲政機關被國會擴權法案戕害權力行使時，當然可以提出救濟手段，而釋憲就是司法最後的救濟手段。