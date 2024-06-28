卓揆盼國會改革合憲 朱轟賴好鬥

四個憲政機關相繼表態對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，行政院昨天完成遞狀，據了解，總統府最快今向憲法法庭遞狀提出聲請。行政院長卓榮泰表示，他並非反對國會改革，而是希望合法合憲；由於卓揆今天至立院備詢將適用新法，政院表示會審慎應對，並強調正因接受覆議結果，才會完成法律副署，且朝野黨團都很信任卓榮泰，沒有辭職問題。

國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統用鬥的方式，個人意志超越一切、超越民主，台灣有六成民意支持國會改革，且依憲法規定，政府唯一的一條路就是接受，為何還要「賴皮」鬥到底，鬥國會不成，就鬥在野黨，社會如果再鬥下去，台灣必定雞犬不寧。

行政院法規會主委沈淑妃昨偕同委任律師李荃和赴司法院遞狀；政務委員林明昕指出，訴訟不是表演賽，重點是內容，因此行政院未大張旗鼓，利用過度儀式造成大法官壓力，而是按照一般程序。

卓榮泰昨在行政院會表示，國會職權修法程序有重大明顯瑕疵，規範內也有諸多違反憲法權力分立原則等情形，因此聲請釋憲及暫時處分，藉此維護自由民主憲政秩序，及保障民眾基本權利。

有學者質疑政院尚未行使職權就聲請釋憲，不會被受理。行政院發言人陳世凱說，行政院已接受覆議結果，總統令上也明確有卓榮泰副署；他強調，政院聲請釋憲是在法律生效後，可說是已經行使職權，且朝野黨團相當信任卓揆，沒有辭職問題。

由於法律生效後到憲法法庭暫時處分裁定前有空窗期，外界關注政院如何因應，陳世凱說，卓揆今在立法院備詢就是適用新法，政院會視立法院作為，謹慎思考應對；假使釋憲結果未在暫時處分六個月內完成，是否會再次聲請暫時處分？他說，盼得到憲法法庭正面回應，還未討論後續應處。