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國會改革修法 行政院正式遞交釋憲及暫時處分聲請書

中央社／ 台北27日電
國會職權修法法案生效，行政院今正式到司法院遞交釋憲及暫時處分聲請書。圖／聯合報系資料照片
國會職權修法法案生效，行政院今正式到司法院遞交釋憲及暫時處分聲請書。圖／聯合報系資料照片

國會職權修法法案生效，民進黨立院黨團昨天遞交釋憲及暫時處分聲請書。行政院法規會主委沈淑妃今天在律師陪同下，到司法院遞交釋憲及暫時處分聲請書，司法院表示將依法定程序處理。

立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。

行政院長卓榮泰今天指出，考量修法程序有重大明顯瑕疵，牴觸憲法第一條揭示的民主國原則等問題，規範內也有諸多違反憲法權力分立原則、違反法律明確性原則、正當法律程序原則、比例原則，且侵害民眾基本權利等情況。

他說，為維護憲法，以及憲法增修條文建構的自由民主憲政秩序，保障民眾基本權利，行政院有必要依照憲法訴訟法第47條第1項規定提起憲法訴訟。

卓榮泰表示，為避免憲法保障的人權及公益遭受難以回復的損傷，同時也向憲法法庭聲請暫時處分，在憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

司法院 國會改革 行政院 釋憲

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