覆議不成再提釋憲 學者：全球首例

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「全世界有覆議制度的國家，不曾有過提出覆議失敗之後，再去聲請釋憲！」法律學者楊智傑質疑，總統賴清德宣布國會改革法案聲請釋憲，但釋憲有「行使職權」的要件限制，在還未正式施行，看見問題之前，大法官不該接受釋憲聲請。學者曲兆祥也說，如果大法官真的通過暫時處份或釋憲，必然會引發在野黨反彈，出現政治癱瘓的後果。

行政院聲請釋憲不合理

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑表示，總統、行政院、監察院急著聲請釋憲，應該先研究清楚聲請釋憲有沒有符合法律要件或違憲的事實。他指出，聲請釋憲是一種權力制衡手段。全世界除愛沙尼亞憲法規定，總統提出覆議失敗，可以到最高法院聲請憲法審查，此外沒有其他國家允許覆議失敗還可以要求釋憲。

楊智傑進一步指出，總統、監察院提釋憲的前提，要有行使職權的要件，但賴清德總統「尚未做國情報告，立法院也還沒做聽證調查，監察院怎麼會說職權已經被影響？」所以大法官理應不該接受總統、行政院、監察院提出的釋憲聲請。

監、立兩院功能不同

針對總統、監察院聲請釋憲，律師葉慶元受訪時也認同表示，大法官的確在這些年來，已經嚴格限縮了各個機關聲請憲法的程序要件，必須要實際上行使職權才可以聲請，監察院或者行政院，乃至於總統，目前其實根本都沒有行使職權的問題，所以當然也就不能聲請憲法解釋。

政大法律系副教授廖元豪則指出，監察院和立院在功能上有明顯差異，監察院主要職責是彈劾公務員、糾舉和糾正，因此當監察院進行調查時，其背後伴隨著法律效果；立院調查權主要目的是瞭解問題並提出未來立法改進建議，並將調查結果作為立法參考依據。

民意調查權成真空

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥受訪時也提到，過去《憲法釋字第76號》表明，國民大會、立法院與監察院共同相當於西方的國會，其中調查權由監察院掌握，但在修憲過後，監察院已經不是民意機關，而是準司法機關，意味著代表最高民意的國會至今陷入缺乏調查權的真空。

曲兆祥認為，如果憲法法庭真的通過暫時處份或釋憲，國民黨與民眾黨必然以立法院多數的實力，在其他法律案件跟執政黨沒完沒了，最後造成政治癱瘓的結果。

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