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政院：國會職權修法有重大瑕疵 聲請釋憲及暫時處分

中央社／ 記者賴于榛台北27日電

行政院卓榮泰今天說，國會職權修法昨天生效，但考量修法程序有重大明顯瑕疵，規範內也有諸多違反憲法權力分立原則等情形，行政院將聲請釋憲及暫時處分，屆以維護自由民主憲政秩序，及保障民眾基本權利。

行政院發言人陳世凱說，行政院法規會下午2時將協同委任律師遞狀聲請釋憲以及暫時處分。

卓榮泰今天在行政院會，針對立法院職權行使法修正條文、以及刑法增訂第5章之1章名，以及刑法第141條之1修正條文提起憲法訴訟、暫時處分做出提示。

陳世凱在行政院會後記者會轉述，卓榮泰說，今年5月28日立法院通過國會職權修法相關條文，行政院曾提出覆議但未獲立法院通過，國會職權修法法律已於6月26日生效。

卓榮泰表示，考量修法程序有重大明顯瑕疵，牴觸憲法第一條揭示的民主國原則等問題，規範內也有諸多違反憲法權力分立原則、違反法律明確性原則、正當法律程序原則、比例原則，且侵害民眾基本權利等情況，為維護憲法，以及憲法增修條文建構的自由民主憲政秩序，保障民眾基本權利，行政院有必要依照憲法訴訟法第47條第1項規定提起憲法訴訟。

卓榮泰表示，為避免憲法保障的人權及公益遭受難以回復的損傷，同時也向憲法法庭聲請暫時處分，在憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

卓榮泰說，提出憲法訴訟絕非反對國會改革，而是希望國會改革合法合憲，透過憲法法庭判決，維護權力分立的憲政體制。

修法 卓榮泰 行政院

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