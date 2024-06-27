4路提釋憲 學者：僅立院黨團可能受理

國會改革釋憲戰開打，雲林科技大學科法所教授楊智傑昨天表示，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立法院有可能獲受理，其餘三路都不符要件。

楊智傑昨與國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇直播。楊智傑指出，行政院在覆議失敗後聲請釋憲，不只不合法，還牴觸憲法；現行憲法增修條文明定，若覆議被否決，行政院長須接受原決議，不可再用其他法律程序或其他權力制衡手段想翻案，民進黨政府覆議輸了，就要接受結果。

楊智傑解釋，過去是聲請大法官會議解釋憲法，現在是透過憲法訴訟做個案的判決，須等事情發生後才能聲請釋憲；國會改革法案才剛通過，有關的機關尚未「行使職權」，大法官當然不會受理。唯一例外是透過立委連署聲請釋憲，立委就剛通過的法律，對其是否牴觸憲法，可聲請釋憲。

楊智傑分析，民進黨聲請釋憲，同時會聲請「暫時處分」，請大法官暫時凍結法律。但綜觀過去大法官做過近九百個案件，只准過三個案子暫時處分，且聲請暫時處分，前提是要被受理，四路聲請釋憲，有三路不應被受理，不會有後續的暫時處分問題。

楊智傑說明，國會改革修法大部分都不符合裁定「暫時處分」的條件，亦即包括人民權利和公益受到難以回復、重大損害、急迫必要性、無其他手段可資防免。賴總統的理由是國情報告會傷害到總統的威望，監察院的理由是調查權受影響，這些理由既非人民的權利，也無公益受重大傷害，因此，總統、監察院聲請暫時處分，都不會成功。