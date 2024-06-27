聽新聞
test
0:00 / 0:00

4路提釋憲 學者：僅立院黨團可能受理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國會改革釋憲戰開打，國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇昨與雲林科技大學科法所教授楊智傑直播。楊智傑指出，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立法院有可能，其餘三路都不符要件。圖／前立委陳學聖提供
國會改革釋憲戰開打，國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇昨與雲林科技大學科法所教授楊智傑直播。楊智傑指出，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立法院有可能，其餘三路都不符要件。圖／前立委陳學聖提供

國會改革釋憲戰開打，雲林科技大學科法所教授楊智傑昨天表示，民進黨透過總統、監察院行政院和立法院四路提釋憲，僅立法院有可能獲受理，其餘三路都不符要件。

楊智傑昨與國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇直播。楊智傑指出，行政院在覆議失敗後聲請釋憲，不只不合法，還牴觸憲法；現行憲法增修條文明定，若覆議被否決，行政院長須接受原決議，不可再用其他法律程序或其他權力制衡手段想翻案，民進黨政府覆議輸了，就要接受結果。

楊智傑解釋，過去是聲請大法官會議解釋憲法，現在是透過憲法訴訟做個案的判決，須等事情發生後才能聲請釋憲；國會改革法案才剛通過，有關的機關尚未「行使職權」，大法官當然不會受理。唯一例外是透過立委連署聲請釋憲，立委就剛通過的法律，對其是否牴觸憲法，可聲請釋憲。

楊智傑分析，民進黨聲請釋憲，同時會聲請「暫時處分」，請大法官暫時凍結法律。但綜觀過去大法官做過近九百個案件，只准過三個案子暫時處分，且聲請暫時處分，前提是要被受理，四路聲請釋憲，有三路不應被受理，不會有後續的暫時處分問題。

楊智傑說明，國會改革修法大部分都不符合裁定「暫時處分」的條件，亦即包括人民權利和公益受到難以回復、重大損害、急迫必要性、無其他手段可資防免。賴總統的理由是國情報告會傷害到總統的威望，監察院的理由是調查權受影響，這些理由既非人民的權利，也無公益受重大傷害，因此，總統、監察院聲請暫時處分，都不會成功。

何志勇 國情報告 國會改革 大法官 監察院 行政院 釋憲 陳學聖

延伸閱讀

賴清德：釋憲是捍衛民主 非在野黨所指毀憲亂政

國會職權修法生效綠提釋憲 傅崐萁：盼回頭是岸

民進黨團為國會職權修法聲請釋憲 司法院：審慎處理

影／民進黨團遞狀聲請國會改革釋憲 籲藍白接受結果

相關新聞

藍喊話大法官「憲政的關鍵時刻」

四個憲政機關相繼針對國會改革法案聲請釋憲，行政院今天將送出聲請釋憲及暫時處分書，民進黨立院黨團昨天也向憲法法庭聲請釋憲及...

4路提釋憲 學者：僅立院黨團可能受理

國會改革釋憲戰開打，雲林科技大學科法所教授楊智傑昨天表示，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立法院有可...

國會職權修法釋憲 柯文哲：難道法律與賴總統牴觸者無效

民眾黨主席柯文哲今天指出，總統賴清德說「在野黨不宜貿然採取行動」，實在可怕，這代表即便立院通過修法，只要賴總統覺得不對，...

民進黨兵分4路提釋憲 學者分析：只有一個有可能被受理

國會改革釋憲戰開打，雲林科技大學科法所教授楊智傑今（26）日表示，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立...

綠聲請國會改革釋憲 國民黨團：民進黨自己毀憲亂政

民進黨團今日就國會改革法案聲請釋憲，國民黨立院黨團向民進黨團總召柯建銘及民進黨政府喊話，毀憲亂政的不是別人，正是民進黨自...

國民黨重申：閣揆不接受立院否決覆議決定 提釋憲就是違憲

國會改革覆議案遭立法院否決後，民進黨政府接力聲請釋憲。國民黨主席朱立倫今天表示，根據中華民國憲法，覆議案被否決後，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。