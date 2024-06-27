藍喊話大法官「憲政的關鍵時刻」

四個憲政機關相繼針對國會改革法案聲請釋憲，行政院今天將送出聲請釋憲及暫時處分書，民進黨立院黨團昨天也向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天表示，不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序行為，也無法視而不見。

國民黨主席朱立倫昨天表示，賴清德總統就像鬥雞一樣，國不泰、民不安，令人遺憾。國民黨立院黨團喊話十五位大法官們，「這是歷史的時刻，更是憲政的關鍵時刻」，要做配合民進黨當個黨同伐異的大法官？還是史上留名捍衛民主法治的大法官，都在一念之間。

賴清德昨在民進黨中執會表示，憲法是國家的根本大法，是維繫國家政府運作最核心的要素，支持民主的政黨與社會各界，都不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序的行為，也無法視而不見。

民進黨立院黨團昨向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，主張立法院行使職權有其界線、立法權有重大瑕疵應屬無效、國情報告規定牴觸國家權力分立原則、藐視國會罪相關規定牴觸權力分立法律明確性及比例原則等七大理由。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，在野黨在立法院否決覆議案，根據中華民國憲法，行政院必須要立即接受，若不接受就是違憲，院長就必須辭職負起政治責任，根本沒有釋憲一途。立法院依法行使職權的時候，行政院或各單位必須遵守，這才是守護憲法的總統與行政院。