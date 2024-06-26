國會職權修法釋憲 柯文哲：難道法律與賴總統牴觸者無效

民眾黨主席柯文哲今天指出，總統賴清德說「在野黨不宜貿然採取行動」，實在可怕，這代表即便立院通過修法，只要賴總統覺得不對，在釋憲結果出來前都不用守法，難道中華民國法律與賴總統牴觸者無效。

總統賴清德決定針對國會職權修法聲請釋憲，以及暫時處分。柯文哲今天晚間在YouTube頻道發布「柯Ｐ揪時在」節目，談論賴總統聲請釋憲、財政收支劃分法，以及總統府設置3委員會等議題。

柯文哲表示，聲請釋憲可能拖2、3年，若在這之前都不用守法，讓人想起當年台南市議會，時任台南市長的賴清德200多天不進議會，如今變成賴總統後，還是沒有改變；他批評，賴總統的作法造成國家憲政危機，口口聲聲說自己守護台灣憲政體制，但帶頭毀憲亂政就是賴總統本人。

柯文哲提到，賴總統叫在野不要貿然行動，聽起來像在威脅在野黨，至於賴總統說聽證調查權會侵害企業營業秘密，這就是總統帶頭公然造謠。

柯文哲也說，賴總統以器官移植比喻根本不倫不類，賴總統如今作法，是明明器官移植有一套醫界採用的配對系統，但可能因為賴總統個人不滿意，就主張在自己喜歡的方法提出來之前，大家都不要遵守以前的系統。他呼籲，賴總統不懂醫學不要緊，至少要懂法律，最起碼也要尊重法律。

談及財劃法修法，柯文哲表示，目的是讓中央政府預算多分給地方政府，但民進黨拿基層弱勢出來墊背，稱會失去學費、租屋等補助財源，民進黨為何不說，應該要砍掉的是超思蛋的補助浪費，或者「1450」網軍預算。他感慨，民進黨的邏輯一切都是以下次選舉為考量，而非為國家思考。

柯文哲指出，民進黨昔日主張的修正財劃法，民眾黨一定會幫忙實現，並呼籲民進黨趕快拿出修法版本來討論。

談及賴總統日前宣布成立3大委員會，柯文哲質疑，「現在行政院的既有組織還不夠安插人馬嗎」，賴總統應說清楚，委員會未來如何運作、業務目標為何，還有誰負政治責任。