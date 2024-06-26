國會職權修法釋憲 柯文哲：難道法律與賴總統牴觸者無效

中央社／ 台北26日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報資料照片

民眾黨主席柯文哲今天指出，總統賴清德說「在野黨不宜貿然採取行動」，實在可怕，這代表即便立院通過修法，只要賴總統覺得不對，在釋憲結果出來前都不用守法，難道中華民國法律與賴總統牴觸者無效。

總統賴清德決定針對國會職權修法聲請釋憲，以及暫時處分。柯文哲今天晚間在YouTube頻道發布「柯Ｐ揪時在」節目，談論賴總統聲請釋憲、財政收支劃分法，以及總統府設置3委員會等議題。

柯文哲表示，聲請釋憲可能拖2、3年，若在這之前都不用守法，讓人想起當年台南市議會，時任台南市長的賴清德200多天不進議會，如今變成賴總統後，還是沒有改變；他批評，賴總統的作法造成國家憲政危機，口口聲聲說自己守護台灣憲政體制，但帶頭毀憲亂政就是賴總統本人。

柯文哲提到，賴總統叫在野不要貿然行動，聽起來像在威脅在野黨，至於賴總統說聽證調查權會侵害企業營業秘密，這就是總統帶頭公然造謠。

柯文哲也說，賴總統以器官移植比喻根本不倫不類，賴總統如今作法，是明明器官移植有一套醫界採用的配對系統，但可能因為賴總統個人不滿意，就主張在自己喜歡的方法提出來之前，大家都不要遵守以前的系統。他呼籲，賴總統不懂醫學不要緊，至少要懂法律，最起碼也要尊重法律。

談及財劃法修法，柯文哲表示，目的是讓中央政府預算多分給地方政府，但民進黨拿基層弱勢出來墊背，稱會失去學費、租屋等補助財源，民進黨為何不說，應該要砍掉的是超思蛋的補助浪費，或者「1450」網軍預算。他感慨，民進黨的邏輯一切都是以下次選舉為考量，而非為國家思考。

柯文哲指出，民進黨昔日主張的修正財劃法，民眾黨一定會幫忙實現，並呼籲民進黨趕快拿出修法版本來討論。

談及賴總統日前宣布成立3大委員會，柯文哲質疑，「現在行政院的既有組織還不夠安插人馬嗎」，賴總統應說清楚，委員會未來如何運作、業務目標為何，還有誰負政治責任。

修法 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

柯文哲挨批「更像希特勒」 民眾黨：執政黨整天只想抹紅在野

藍綠夾殺「京華城案」數周 游淑慧網路好感度仍低於柯文哲

柯文哲批藍財劃法不務實 郭國文：白版本不失搶錢本性

柯文哲批藍版財劃法不實際 綠委：白版本不失搶錢本性

相關新聞

民進黨兵分4路提釋憲 學者分析：只有一個有可能被受理

國會改革釋憲戰開打，雲林科技大學科法所教授楊智傑今（26）日表示，民進黨透過總統、監察院、行政院和立法院四路提釋憲，僅立...

國會職權修法釋憲 柯文哲：難道法律與賴總統牴觸者無效

民眾黨主席柯文哲今天指出，總統賴清德說「在野黨不宜貿然採取行動」，實在可怕，這代表即便立院通過修法，只要賴總統覺得不對，...

綠聲請國會改革釋憲 國民黨團：民進黨自己毀憲亂政

民進黨團今日就國會改革法案聲請釋憲，國民黨立院黨團向民進黨團總召柯建銘及民進黨政府喊話，毀憲亂政的不是別人，正是民進黨自...

國民黨重申：閣揆不接受立院否決覆議決定 提釋憲就是違憲

國會改革覆議案遭立法院否決後，民進黨政府接力聲請釋憲。國民黨主席朱立倫今天表示，根據中華民國憲法，覆議案被否決後，行政院...

國會改革法案賴清德提釋憲 本命區台南藍、綠議員開轟

賴清德總統對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，台南藍軍日前指賴清德不進立法院備詢是進化版不...

賴清德批藍白破壞憲政秩序 「無法視而不見」

兼任黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，憲法是國家的根本大法，是維繫國家政府運作最核心的要素，支持民主的政黨與社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。