賴清德：釋憲是捍衛民主 非在野黨所指毀憲亂政

總統暨民進黨主席賴清德決定針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分，在野黨批評毀憲亂政。賴清德今天說，憲政機關聲請釋憲，是捍衛台灣民主價值不被侵權法案破壞。在憲政體制內解決憲政爭議，並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政。

民進黨今天召開中執會，會中邀請政治大學法學院副教授林佳和專案報告「2024國會擴權法案聲請憲法法庭裁判之研析」。

與會人士轉述，林佳和在會中分析認為憲法法庭有一定機率會接受暫時處分，因為社會高度關注此案，且對憲政影響也很大，所以，大法官不太可能不受理，應該也會採取相當快的速度進行；林佳和認為，依照過去歷次大法官解釋中，對於人民權力受侵害、機關權力自我擴張、程序瑕疵等較為敏感。

賴清德則向中執委提到，他24日第一次在總統府發表敞廳談話，針對立院這次的修法有違憲疑慮，宣布將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。行政院、監察院、民進黨立法院黨團也都會聲請釋憲。

賴清德說，這麼多憲政機關聲請釋憲，為的就是捍衛台灣民主價值不被侵權的法案破壞。在憲政體制內解決憲政爭議，並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政或反民主。

賴清德再次強調，反對國會擴權，不是反對國會改革。民進黨一路走來，都堅持打造透明開放、民主永續的國會，至今態度沒有改變、意志更加堅定。民進黨支持國會合理改革，但反對以改革之名，罔顧憲政秩序、民主原則，行擴權之實的立法院修法。

他說，這次國民黨與民眾黨聯手修改的國會擴權法案，不但有違憲之虞，更破壞了民主國家的權力分立、監督制衡、人民基本權利保障、法律明確性等原則，這些都對憲政制度構成挑戰。

賴清德表示，憲法是國家的根本大法，是維繫國家政府運作最核心的要素，支持民主的政黨與社會各界都不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序的行為也無法視而不見。

他說，總統是自由民主憲政的守護者，他做出聲請釋憲的決定，是要透過憲法法庭的裁判，確認這次修法的合憲性和正當性。這是向國家負責、向歷史負責，也才不辜負全民所託。

賴清德指出，憲法法庭是維護憲政秩序、保障公民權利的最高司法機關，他相信釋憲審理過程當中的辯論將會讓台灣民主社會更加成熟。

另外，賴清德說，未來憲法法庭無論結果為何，朝野都必須尊重且接受，希望社會大眾都能夠支持。他也希望全體黨公職都能秉持尊重憲法法庭裁判的原則，持續深化台灣的民主。