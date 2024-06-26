國會職權修法生效綠提釋憲 傅崐萁：盼回頭是岸

國會職權修法法案今天生效，民進黨團提出立法程序有重大明顯瑕疵應屬無效等7大理由，聲請釋憲及暫時處分。國民黨團總召傅崐萁表示，聲請釋憲是民進黨的權利，國民黨團尊重，但希望總統賴清德回頭是岸，安定台灣民生，並讓國會代表人民調查貪腐。

立法院否決行政院所提國會職權修法覆議案，國會職權修法法案今天生效，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，針對國會擴權惡法，黨團經過周延討論，提出立法程序有重大明顯瑕疵應屬無效等7大理由，聲請釋憲及暫時處分。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪指出，聲請釋憲是民進黨的權利，國民黨團都尊重，但行政院提出司法救濟於法不合，也是違憲的，當行政院提出覆議案被立法院否決後，就應該立即實施、遵守，大法官釋憲講得很清楚。

傅崐萁表示，根據大法官585號解釋，立法院當然有調查權，而監察院就是肥貓院，只辦藍不辦綠，連前行政院發言人陳宗彥嫖妓都可以不受彈劾，且陳宗彥所涉及光電利益也已經正式起訴，監察院卻視若無睹，早就應該把這些肥貓趕走。

傅崐萁指出，總統賴清德應了解自己是得票率僅40%的總統，如此強勢壓制在野黨、踐踏民意，可能現在連40%的支持度都沒有了，希望賴總統回頭是岸，趕快安定台灣民生，讓國會代表人民調查過去的貪腐。

傅崐萁表示，賴總統要把台灣帶去哪裡，應該要讓人民知道，當選後赴立法院國情報告，也是賴總統參選時所立下的誓言，如今賴總統食言而肥，這樣對台灣的教育並不好，讓人質疑這樣的總統是否適合，呼籲民進黨所有的對抗行動到此為止。