國會職權修法釋憲案 行政院擬27日送出

中央社／ 台北26日電

立法院職權行使法、刑法修正案今天生效，總統賴清德與監察院已陸續表態將聲請釋憲及暫時處分。至於行政院何時提出，行政院政務委員林明昕今天說，將在明天行政院會處理。

總統府網站24日發布總統令，正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法案26日即生效，賴總統及監察院秘書長李俊俋都已宣布將提出釋憲聲請，立法院民進黨團也在今天行動，行政院動作備受關注。

林明昕今天出席113年度「反毒有功人士團體頒獎活動」，活動結束後被媒體問及行政院是否明天提出釋憲聲請，他表示，將於明天行政院會處理；至於是否同時提釋憲與暫時處分，他則表示，這是2件事。

總統府與監察院本週皆舉行記者會，說明將針對國會職權修法向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。政院人士說，行政院提出覆議時，已詳細說明為何國會職權修法窒礙難行，像是總統進行國情報告相關規定違反憲法，還有立法院職權行使法有關質詢權、調查權、聽證的行使相關規定，違反權力分立原則，且侵害民眾基本權利等，因此未另外舉行記者會，且明天行政院會後記者會也會說明。

政院人士說，若透過行政院會處理，一種是在行政院會提出臨時討論事項後做出決議，另外則是院長在行政院會中「提示」送出釋憲案，而非由院會「通過」。

立法院 行政院 釋憲

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